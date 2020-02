Bologna, muore investito da un'auto il pronipote di Prodi: aveva 18 anni

È stato investito da un'auomobile ieri pomeriggio, mentre si trovava in giro in bicicletta nella zona collinare di Bologna. E oggi, a qualche ora dall'incidente, è deceduto all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. È morto così, Matteo Prodi, pronipote 18enne dell'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, che era rimasto ferito dopo che una macchina lo aveva urtato mentre si trovava in sella alla sua bici.

Il trasporto in ospedale

In base alle prime ricostruzioni, dopo che la vettura lo aveva colpito ieri, il giovane era stato trasportato nella struttura sanitaria della città emiliana in gravi condizioni ed è deceduto questa in mattinata. Il nonno del giovane è il fisico e accademico Vittorio Prodi, fratello dell'ex premier, ex presidente della provincia di Bologna, dal 1995 al 2004 ed ex parlamentare europeo. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, l'incidente sarebbe avvenuto fra via di Barbiano e via degli Scalini, nella prima zona collinare della città.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, il giovane, figlio di Giovanni e Mariangela, la macchina che lo ha colpito stava salendo dalla città verso la zona collinare, mentre la bicicletta del giovane procedeva nel senso opposto. All'improvviso, poi, ci sarebbe stato l'impatto tra i due mezzi, che avrebbe fatto cadere a terra il ragazzo. Soccorso dal 118 è stato portato via in gravissime condizioni. Ora, entrambi i mezzi sarebbero stati posti sotto sequestro dalla Polizia locale, che ha eseguito i rilievi.

La vita del giovane

Il ragazzo, che frequentava il liceo scientifico cittadino "Fermi", era all'ultimo anno di scuola e si stava preparando a conseguire la maturità. In questi giorni, però, Prodi era rimasto a casa perché la scuola era rimasta chiusa. Il maggiore di sei fratelli, abitava con la sua famiglia in via Siepelunga, dove frequentava la parrocchia di Sant'Anna. Il 18enne faceva anche parte dell'Azione cattolica di Bologna. In base alle prime informazioni, la famiglia avrebbe autorizzato l'espianto degli organi. "Un ragazzo gioioso e, al tempo stesso, mite, che sapeva stare con tutti", lo ha descritto don Mario Fini, parroco della chiesa frequentata dal giovane.

Il messaggio della scuola