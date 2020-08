Bologna, vive nella sporcizia e negli escrementi con gatti e tartaruga: 40enne segnalato

Un'abitazione trasformata in una vera e propria discarica con escrementi e sporcizia a riempire tutte le stanze dell'abitazione, tre bagni inutilizzabili e più in generale condizioni di degrado raccapriccianti: questo lo scenario rivoltante che si sono trovate davanti agli occhi le guardie zoofile di Oipa - un'organizzazione nata per tutelare l'ambiente e gli animali- della sezione di Bologna, le quali questo pomeriggio si sono presentate presso l'abitazione di un quarantenne di Castel Maggiore, che viveva in quell'inferno in compagnia di tre gatti ed una tartaruga. Secondo quanto riportato dall'Ansa sono stati i vicini di casa dell'uomo a fare la segnalazione, esasperati dal tanfo nauseabondo che proveniva dall'abitazione del quarantenne.

Vista la delicatezza della situazione, acuita ancor più dal fatto che l'uomo lavora nell'ambito della sicurezza privata, le guardie zoofile hanno deciso di segnalare il caso agli assistenti sociali, che d'ora in avanti si prenderanno sicuramente cura di questa persona evidentemente bisognosa d'aiuto. Per quanto riguarda gli animali invece, la testuggine è stata affidata ad una persona fidata, mentre i felini sono stati affidati alle amorevoli cure di un gattile della zona senza la necessità di sequestrarli, poichè lo stesso proprietario - stando a quanto raccontano gli operatori dell'Oipa - avrebbe riconosciuto autonomamente di non essere più in grado di prendersi cura di loro. Intervistato da una tv locale il coordinatore di Oipa Emilia-Romagna, Paolo Venturi, ha commentato così il blitz avvenuto quest'oggi: " La casa era nella sua totalità cosparsa di immondizia ed escrementi anche perché il bagno aveva i servizi otturati e sia la persona che i gatti espletavano i bisogni sul pavimento".