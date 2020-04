Borrelli avverte: "Il Sud è ancora a rischio"

Stabilire quando l'Italia uscirà dall'emergenza Coronavirus è difficile, ma Angelo Borrelli vuole mettere le cose in chiaro: " Senza le misure messe in campo dal governo, le nostre strutture ospedaliere avrebbero sofferto molto di più e oggi conteremmo un numero di morti decisamente superiore ". Anche nella giornata di ieri è stato confermato il trend dei positivi in calo, ma va sottolineato che le analisi sulla curva epidemiologica spettano agli scienziati del comitato tecnico-scientifico: " Certamente c’è una frenata dei positivi che necessitano di cure ospedaliere e questo è un dato confortante ". Ciò vuol dire che nei prossimi giorni si avrà un piccolo margine per poter affrontare " un’eventuale recrudescenza della curva ".

Innegabile che all'inizio ci siano state polemiche e scontri con le Regioni, ma a suo giudizio - grazie alla collaborazione con Domenico Arcuri e con il personale della Difesa - è stato possibile far arrivare in Italia quantitativi importanti di Dispositivi di protezione individuale e costruire un'efficiente rete di distribuzione dei materiali: " Non esiste un’emergenza 'a criticità zero', l’importante è essere in grado di rispondere e superare tempestivamente le difficoltà che, mano a mano, si incontrano lungo il percorso ".

"Il Sud è a rischio"

Il commissario per l'emergenza Coronavirus ha parlato del divario Nord-Sud, con il Nord che è stato maggiormente colpito: a quella fuga nelle prime settimane di marzo va attribuita la grave colpa di aver contribuito " ad un incremento della diffusione del virus nelle altre Regioni ". Al Nord la situazione ora resta ancora la più drammatica, ma il Sud " è ancora a rischio ": non si può assolutamente pensare di " abbassare la guardia " poiché il Covid-19 ha dimostrato " di poter attraversare oceani e continenti ".