Bottiglie contro auto e vetrine, a Torino la furia del marocchino ubriaco

Ha iniziato a scagliare bottiglie di vetro contro i negozi chiusi, poi si è accanito sulle auto parcheggiate. Nella notte di sabato scorso, 2 luglio, un cittadino di nazionalità marocchina si è reso protagonista dell'ennesimo episodio di violenza e degrado a Torino. In preda ai fumi dell'alcol, l'uomo ha creato scompiglio nelle strade del quartiere Aurora, non troppo distante dalla zona in cui - solo un mese fa - si era consumata una lite tra nordafricani a colpi di machete. In questo caso, lo straniero ha compiuto una serie di atti vandalici prima di essere fermato con le maniere forti.

A bloccare il marocchino molesto, in particolare, è stato un uomo di nazionalità turca, tutitolare di una pizzeria kebab in corso Giulio Cesare. Accorgendosi che l'ubriaco stava danneggiando la sua auto, il ristoratore si è precipitato in strada e ha ingaggiato un corpo a corpo con lui. La scena è stata ripresa in un video amatoriale girato da un residente e diventato la testimonianza di quell'ennesima notte di follia nel capoluogo piemontese. Nel filmato si vede la colluttazione tra il nordafricano e il turco, con quest'ultimo che cerca di frenare la furia del vandalo. Nel suo raptus, peraltro, il marocchino aveva pure rovesciato un cassonetto dei rifiuti e riversato l'immondizia in strada.

" Aveva a disposizione numerose bottiglie che aveva raccattato da qualche parte e ha cominciato a gettarle all’impazzata ", hanno raccontato alcuni testimoni. Con gli indumenti inzuppati di birra l'uomo è più volte collassato a terra, salvo poi rialzarsi per tentare di proseguire la propria scorribanda. Mentre il turco lo teneva a bada, alcuni cittadini avevano chiamato i carabinieri, sopraggiunti poi sul posto con due gazzelle mentre il protagonista dell'atto vandalico ancora inveiva. Così è scattato l'arresto. L'uomo è stato poi condotto negli uffici dell'Arma, dove i militari hanno dovuto attendere alcune ore prima che ritrovasse un minimo di lucidità. Regolare in Italia, l'individuo è stato denunciato e rilasciato alle prime luci dell'alba di ieri, domenica 3 luglio.