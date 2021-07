L'orrenda esecuzione sui social: così sono state uccise due gemelle

Il Brasile è sotto choc per l'" esecuzione in diretta social " perpetrata ai danni di due gemelle 18enni, Amália e Amanda Alves. L'uccisione delle due è stata infatti immortalata in un video girato dagli assassini stessi e trasmesso contemporaneamente sul web in livestreaming. Il delitto in questione è avvenuto, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, mercoledì scorso, con i cadaveri delle giovani che sono stati individuati ore dopo la loro morte; teatro della tragedia è stato il comune di Pacajus, nel nordest del gigante sudamericano.

L'uccisione di Amália e Amanda, madri rispettivamente di un bimbo di sei mesi e di una figlia di tre anni, si è consumata nei pressi di un complesso residenziale, sul ciglio di una strada. Secondo gli investigatori, le due frequentavano abitualmente soggetti implicati nel traffico di stupefacenti e proprio questo tipo di attività criminale sarebbe collegata con la tragica fine delle sorelle. In particolare, la polizia sospetta che le 18enni avrebbero subito quell'esecuzione sulla pubblica piazza digitale poiché " sapevano troppo " circa una partita di droga e gli affari della mala locale.

Nel videoincriminato si riconoscono le gemelle venire costrette dal loro boia, che non si riesce a indentificare nel clip, a inginocchiarsi e a raccogliere i loro capelli in una crocchia. A quel punto, il sequestratore esplode dei colpi di pistola contro le malcapitate, colpendole alla nuca e uccidendole; egli infierisce quindi sui corpi senza vita delle ragazze sparando ancora contro di loro. L'agghiacciante ripresa, affermano le forze dell'ordine, sarebbe stata vista su Internet " migliaia di volte " dagli utenti dei social.

Le indagini sull'esecuzione di Pacajus hanno finora portato all'arresto di un17enne di nome Mateus Abreu, sospettato per il duplice omicidio e che ha alle spalle ben sette precedenti arresti.