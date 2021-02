Brescia, boom di contagi: è oltre la soglia della fascia rossa

Preoccupanti gli ultimi dati che arrivano dalla città di Brescia e dalla sua provincia. Nella giornata di ieri, domenica 21 febbraio, si sono registrati 704 nuovi positivi, praticamente un terzo di tutte le persone risultate positive in tutta la Lombardia, 2.514. Preoccupanti anche i numeri dell’ultima settimana, oltre la soglia della fascia rossa. In questo momento la provincia è addirittura seconda in Italia per il numero di nuovi contagi giornalieri solo a Roma, che ha segnato 1.014 casi.

Preoccupano Brescia e provincia

Infatti, come riportato dal Corriere, se un territorio ha oltre 250 contagi a settimana per ogni 100mila abitanti, immediatamente dovrebbero partire le restrizioni pesanti da zona rossa. In questo caso specifico, avendo quasi toccato quota 300, sarebbero dovute subito scattare. Il valore dell’Rt è vicino all’1,20, con 6 morti al giorno. E anche i ricoveri ospedalieri stanno continuando a crescere, e proprio per questo motivo ieri sei pazienti ospedalizzati sono stati trasferiti all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Secondo quanto emerso, a preoccupare sarebbe soprattutto la variante inglese che si sta diffondendo nella Bassa, non lontano dal comune di Castrezzato, uno di quelli in zona rossa almeno fino a mercoledì prossimo, insieme a Viggiù, Mede e Bollate.

Le richieste dei primi cittadini

Nella giornata di ieri altre dieci persone sono risultate positive, tanto da portare il primo cittadino di Brescia a chiedere alla Regione uno screening di massa.

Della stessa idea anche Simona Tironi di Forza Italia, vicepresidente della commissione regionale Sanità che ha spiegato: “Venti giorni fa ho chiesto di farli almeno nelle scuole dei paesi più colpiti. Non ho ancora ricevuto risposta” . Proprio per questo ritardo, il comune di Barbariga ha deciso di fare da solo, andando a fare test rapidi per tutti i cittadini, gratuiti per gli studenti. A Brescia e provincia sono infatti le strutture scolastiche a essere considerate luoghi di maggior contagio con circa una cinquantina di nuovi casi giornalieri, come registrato dall’Ats.

A essere molto preoccupati per la situazione in corso sono i primi cittadini che hanno visto con i loro occhi molta gente prendere d’assalto Brescia e i luoghi principali della movida durante il fine settimana appena conclusosi. Il sindaco Emilio Del Bono ha chiesto maggiori controlli e si è poi rivolto anche ai cittadini, ai quali ha domandato di usare la testa e il senso civico. Questa settimana si saprà se la Regione Lombardia intenderà adottare misure più restrittive, almeno per quanto riguarda Brescia e provincia. Paolo Pagani, segretario provinciale di Articolo Uno ha tenuto a ribadire che il virus va anticipato e non rincorso.