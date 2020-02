Brucia una Ferrari F40 nel centro del Principato di Monaco

Centinaia di migliaia di euro andati in fiamme, in pochissimi minuti, nel Principato di Monaco. Nessun "cappotto" alla roulette, ma una Ferrari F40 che è stata letteralmente divorata dal fuoco, nel pieno centro di Monaco, per cause tuttora in fase di accertamento da parte della "police" monegasca. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese Monaco Matin, il veicolo si sarebbe incendiato, verso le 16, all'altezza della rotonda "du portier". I due occupanti sono subito usciti dall'abitacolo, mettendosi in salvo per un miracolo.

La fuoriserie, infatti, è stata completamente avvolta dalle fiamme restando carbonizzata. Una spessa coltre di fumo è stata avvistata a chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Non è la prima volta che il Principato è teatro di incendi eclatanti, che in passato hanno coinvolto anche alberghi o residence di prestigio. In questo caso, però, ad andare in fumo è un gioiello a quattro ruote.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, vero è che l'ingente quantità di carburante presente nei serbatoi ha innescato una vampata di fuoco e di calore, che per fortuna non ha coinvolto altri mezzi di passaggio. Lo stesso conducente era sotto choc per l'accaduto. Successivamente allo spegnimento delle fiamme è intervenuto il carro attrezzi che ha recuperato la carcassa del veicolo. La zona è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Molti i curiosi affacciati dalle finestre, che hanno assistito inermi all'incendio.