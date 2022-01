"Un brutta infezione...". Paura per Red Canzian, ricoverato in ospedale

Il bassista Red Canzian, ex dei Pooh, ha rivelato solo a pericolo ormai passato di essee stato vittima di una brutta infezione che l'ha costretto al ricovero e l'ha tenuto lontano dal teatro Metropolitano di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. L'ha fatto con un video messaggio proiettato al termine del debutto dello spettacolo Casanova opera pop, al quale l'artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena.

" Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché ", ha dichiarato Red Canzian con la voce flebile. Tuttavia, nonostate il grande rischio corso, ora il bassista cerca di guardare quanto gli è accaduto da un punto di vista ottimistico e nei giorni della convalescenza riserva i suoi pensieri più belli alla creatura artistica che ha debuttato: " La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto, come io e tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato in questi tre anni ".

Stando a quanto riferisce il Corriere del Veneto, Red Canzian è stato colpito da una grave forma di infezione all'inizio della settimana, rischiando addirittura la setticemia. Ora, il peggio per l'artista è stato superato e il bassista sarebbe nella fase di ripresa, tuttavia le sue condizioni di salute non sarebbero ancora compatibili con un appuntamento sociale mondano. Questo implica la necessità per Red Canzian di saltare anche la prima di Casanova opera pop che si terrà al teatro Malibran di Venezia il prossimo 21 gennaio.

L'attesa del pubblico veneziano per assistere allo spettacolo è grande, tanto che anche le due successive date del 22 e 23 gennaio sono sold out come la prima. Sono andati rapidamente esauriti anche i biglietti per le date di San Donà di Piave. La critica e il pubblico hanno riservato grandi elogi per il musical di Red Canzian, che nelle prossime settimane farà tappa in diversi teatri del Paese.