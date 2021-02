Comune del torinese finisce nella bufera: "Hanno negato l'Olocausto"

Ha sollevato un’accesa polemica un post che il comune di San Francesco al Campo ha pubblicato su Facebook, in occasione della Giornata della Memoria. Nel post del comune del torinese viene spiegato cos’è l’Olocausto e si fa riferimento anche alla teoria del negazionismo: “L'Olocausto (dal greco ὁλόκαυστος: "hólos" = "tutto" + "kaustós" = "bruciato"), noto anche come "Shoah" (in ebraico השואה, HaShoah, "la catastrofe"), è stato l'omicidio di massa di ebrei", si legge nell'articolo, che prosegue: "avvenuto durante la seconda guerra mondiale per iniziativa della Germania nazista, guidata da Adolf Hitler, perpetrato secondo le tesi storiche tradizionaliste dominanti, secondo una sistematica e lucida volontà antisemita, che voleva sterminare fisicamente il maggior numero di ebrei possibile” .

I problemi sono nati quando andando avanti nella lettura, chi ha scritto l’articolo introduce il controverso tema del revisionismo e del negazionismo. “ Di recente si sono affacciate teorie revisioniste che contestano la ricostruzione della strage dolosa, così come i numeri dei morti dichiarati dagli alleati vincitori (6 milioni), sostenendo che le morti siano state molto inferiori e per la maggior parte procurate dalle assai precarie condizioni igieniche dei campi di detenzione e dal loro sovraffollamento”. Come prevedibile, il post ha scatenato una bufera mediatica contro l’amministrazione del comune. Tantissimi nei commenti sotto l’articolo hanno chiesto al sindaco di far rimuovere l’articolo.

Da una polemica a livello locale, in un attimo la vicenda è diventata nazionale, dando vita a una dura reazione politica. Aspre parole di condanna sono arrivate dalla parlamentare del Pd Chiara Gribaudo, che tuona: “ Il sindaco di quel paese dovrebbe una visita ai campi di concentramento il prima possibile, oppure parlare con chi è sopravvissuto a quell'orrore, come la senatrice Segre”. Su Facebook diversi utenti chiedono a gran voce che intervenga la prefettura e addirittura che venga aperta un’inchiesta da parte della magistratura. Pesante la reazione espressa anche dall'opposizione, Lista Civica per San Francesco al Campo: " Ci auguriamo sinceramente che si tratti una clamorosa gaffe dovuta a incompetenza e ignoranza", hanno scritto in un lungo comunicato i consiglieri di minoranza. E ancora: “C ose queste gravissime, ma sarebbe ancora più grave se l'amministrazione comunale assumesse una posizione negazionista offendendo non soltanto i milioni di vittime dell'Olocausto ma anche l'intelligenza e la sensibilità della popolazione sanfranceschese ”.