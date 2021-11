Ogni giorno diciamo 15 bugie

Se siete convinti di essere persone sincere, probabilmente dovrete ricredervi. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Communication Monographs, condotto a Birmingham dagli scienziati dell'Università dell'Alabama, ognuno di noi dice almeno 15 bugie al giorno. Un numero non indifferente, di cui spesso neanche ci rendiamo conto. Da quelle bianche al mentire volutamente, ognuno di noi è potenzialmente un bugiardo seriale. Queste le conclusioni a cui è arrivato il team del professor Timothy Levine psicologo della comunicazione, che nei 91 giorni in cui ha condotto lo studio, ha esaminato oltre 100mila bugie, raccontate da 630 studenti universitari.

In realtà questo è solo l’ultimo dei numerosi studi che sono stati fatti su questo argomento, che può sembrare quasi una cosa leggera, ma che in realtà racconta molto della nostra psiche e della modalità con cui ci rapportiamo con il mondo esterno. Qualche tempo fa sempre sulle bugie, fu condotto un altro interessante esperimento, dallo psicologo Robert S. Feldman, dell'Università del Massachusetts, pubblicato sul Journal of Basic and Applied Social Psychology. Dai risultati di questo, si è scoperto che la maggior parte delle persone mente nelle conversazioni quotidiane, perché cerca soprattutto di apparire simpatica e competente.

Nessuno dei partecipanti allo studio ha detto la verità

Il 60% degli intervistati ha mentito almeno una volta durante la conversazione a cui hanno partecipato. La percentuale sale a due/tre volte per il restante: “ Le persone raccontano un numero considerevole di bugie nelle conversazioni quotidiane. È stato un risultato molto sorprendente. Non ci aspettavamo che la menzogna fosse una parte così comune della vita quotidiana ” è stato il commento del professor Feldman. Lo studio ha anche scoperto che le bugie raccontate dagli uomini rispetto alle donne, differiscono nel contenuto. Non però sulla quantità. " Le donne intervistate, erano più propense a mentire per far sentire bene la persona con cui stavano parlando. Gli uomini invece mentivano per apparire migliori ”.

Anche in questo caso, come nel precedente, l’esperimento sociale ha coinvolto 121 coppie di studenti universitari. È stato detto loro che lo scopo era quello di esaminare come le persone interagiscono quando incontrano qualcuno che non conoscono. Tutti i partecipanti hanno avuto ad una conversazione di 10 minuti. Sono poi stati divisi in tre gruppi. Al primo è stato chiesto di apparire simpatici, al secondo competenti, e al terzo è stato chiesto di essere il più naturali possibili. Registrati a loro insaputa, gli è stato poi chiesto di rivedersi e correggere le varie "imprecisioni" dette durante la conversazione. In pratica sono stati incoraggiati a identificare tutte le bugie, sia grandi che piccole, raccontate.