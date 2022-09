"Buon compleanno, amore". La speciale sorpresa di compleanno a Berlusconi

Una mongolfiera in volo piena di cuori rossi e una scritta: " Buon compleanno amore, ti amo ". Per Silvio Berlusconi, l'inaspettata sopresa è arrivata dal cielo. In occasione del suo 86esimo compleanno, festeggiato proprio oggi, il Cavaliere ha ricevuto anche uno speciale regalo dalla sua compagna, nonché deputata di Forza Italia, Marta Fascina. A renderlo noto, comunicando il proprio emozionato stupore, è stato lo stesso ex premier sui social network.

" Guardate che sorpresa, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri! ", ha scritto Berlusconi, postando anche un video girato stamani a girato a Villa San Martino, ad Arcore. Il Cavaliere, accompagnato da Marta Fascina e dall'insaparabile cane Dudù, ha così assistito all'omaggio volante preparato per festeggiare il suo compleanno. Sopra la sua residenza si è levata una mongolfiera dalla quale, a un tratto, è stata lanciata una nuvola di palloncini rossi a forma di cuore.

