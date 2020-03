Burioni adesso lancia l'allarme: "Perché c'è il rischio catastrofe"

Il Coronavirus costringe l'Italia a chiudere: ora il Paese è da considerarsi come un'unica zona protetta. Nella serata di ieri il premier Giuseppe Conte ha annunciato misure ancora più forti e stringenti, che saranno valide da Nord a Sud. A partire da oggi bar e i ristoranti dovranno chiudere alle ore 18.00; assembramenti all'aperto e in locali pubblici sono vietati; la sospensione delle attività didattiche (sia nelle scuole sia nelle Università) è stata prolungata fino a venerdì 3 aprile. Una serie di scelte che trova d'accordo Roberto Burioni: " È una misura sacrosanta ". Il virus non è da intendersi come un meteorite, ma come una " minaccia che impegna ciascuno di noi. E ognuno di noi fa la differenza ". Dunque siamo tutti chiamati alla responsabilità individuale: è necessario assumere " un comportamento virtuoso, nei confronti di se stesso e della comunità ". Il governo ha chiesto al popolo italiano delle rinunce per il bene del Paese: " Dobbiamo essere tutti disposti a fare dei sacrifici. Di fronte abbiamo un nemico pericoloso ".

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, il virologo ha affermato che " dobbiamo attuare la resistenza " in quanto il Covid-19 ha inevitabilmente cambiato la vita di ognuno di noi: " Adesso ognuno di noi deve stare in casa ". Si potrà uscire solamente per motivi specifici: di lavoro, di salute o di necessità indispensabile. Sempre tenendo ben in mente le necessarie precauzioni: " Prima di tutto tenere un metro di distanza dalle altre persone e lavarsi regolarmente le mani ".

"Si rischia la catastrofe"

Il professore di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha rivolto un appello a tutti i cittadini italiani: " Dobbiamo seguire le regole o sarà la catastrofe: va bene l'amuchina, ma la si può fare a casa. Nel mio sito lo spiego. È più semplice che prepararsi un limoncello ".