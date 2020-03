Burioni sul coronavirus: "Previsioni? Impossibile. Viviamo alla giornata"

"Ora come ora è impossibile fare previsioni sulla pandemia di coronavirus. Adesso viviamo alla giornata e fare programmi alla distanza non ha proprio senso" . Roberto Burioni è lapidario e dice così la sua commentando i tanti pronostici che si sentono circa la durata dell'emergenza sanitaria a livello nazionale. Perché in queste settimane, tra le tante preoccupazioni degli italiani, non sono certo pochi i cittadini che si interrogano su quando potrà finire tutto questo, per questioni personali o lavorative oppure anche per organizzare le vacanze e godersi le ferie estive.

Ai microfoni di Rai Radio 2, ospite della trasmissione "I Lunatici" di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il virologo ha sostanzialmente detto che attualmente non ha senso fare qualunque previsione: "Cosa succederà in estate? Non ha senso fare qualunque previsioni. Non hanno senso previsioni ottimistiche, ma nemmeno quelle pessimistiche. Dobbiamo pensare al presente. L'estate è nelle nostre mani. Dobbiamo restare a casa" . E aggiunge: "Quindi, ciò che accadrà d'estate dipenderà da quello che facciamo noi adesso. Se continuiamo a stare in giro a fregarcene, il virus non si fermerà. Se invece adesso continuiamo con un sacrificio, fermiamo parte grossa dell'epidemia e poi piano piano ricominciamo, non sono così pessimista" .

Il divulgatore scientifico, proseguendo nella chiacchierata radiofonica con i due conduttori, sottolinea l'importanza del momento, ribadendo quanto siano questi i giorni decisivi per combattere contro il coronavirus: "Siamo in un momento di svolta, in cui dobbiamo continuare a rimanere in casa e a far sì che il Covid-19 non si trasmetta, perché non si trasmette mica da solo. È l'unico modo che abbiamo per uscire da questa situazione. Per una volta, uno vale uno. Quello che fa ognuno di noi poi si riflette su tutti gli altri…" .

Nella giornata di ieri vi avevamo già raccontato come il virologo si fosse scagliato contro la decisione dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, di dare il "la" alla sperimentazione dell'Avigan , la medicina giapponese che darebbe buoni risultati contro il coronavirus specialmente nella fase iniziale dell'infezione, in seguito alla sponsorizzazione via YouTube del farmaco stesso.