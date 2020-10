Calano i tamponi effettuati e i positivi nelle ultime 24 ore: oggi sono meno di 10.000

Meno di 100mila tamponi, esattamente 98.862, nelle ultime 24 ore e 9.338 contagi: sono questi i numeri dell'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus nel nostro Paese. Sono 73, invece, in morti Covid segnalati. Negli ospedali ci sono 8.473 posti letto di degenza ordinaria Covid occupati e, di questi, 797 sono nelle terapie intensive, con un incremento di 47 unità. Rispetto a ieri, inoltre, ci sono stati 1.498 guariti in più. Gli attualmente positivi in Italia sono attualmente 134.003, con un incremento di 7.766 unità.

La regione che ha registrato il maggior numero di positivi è stata ancora la Lombardia, che in 24 ore ha rilevato 1.687 positività al coronavirus. Segue la Campania, con 1.598 nuovi positivi e poi il Lazio, sono i contagi sono stati 939. La Regione Lombardia in 24 ha effettuato 14.577 tamponi, meno della metà rispetto al giorno precedente. Continuano a crescere, invece, i ricoveri in ospedale, che in tutta la regione sono stati 71 in 24 ore, mentre le terapie intensive sono cresciute complessivamente di 3 unità. Sono, quindi, 113 i posti letto occupati nelle terapie intensive della Lombardia, numeri che per il momento non destano ancora grande allarme per la capacità di tenuta del sistema sanitario regionale. Proprio per contrastare l'aumento, però, si stanno predisponendo nuovi 54 posti in terapia intensiva presso l'ospedale in Fiera Milano che saranno pronti a stretto giro, con la possibilità di aumentare di ulteriori 104 unità la disponibilità in pochi giorni.

La Campania ha analizzato 12.695 tamponi nell'arco delle 24 ore e 21 vittime, che sono però frutto di un riconteggio effettuato dalle Asl regionali, che si riferiscono al periodo che va dal 1 al 17 ottobre ma che sono stati messi a sistema solamente oggi. Nonostante nella regione siano stati effettuati meno tamponi, rispetto a ieri la Campania ha avuto un incremento di quasi 200 unità, registrando il numero più alto di contagi giornalieri di sempre nel territorio. La Regione Lazio, invece, oggi risulta essere quella che ha effettuato il maggior numero di tamponi (17mila) ma ha fatto segnare anche 9 decessi. L'incremento delle terapie intensive in 24 ore è stato di 12 unità, il che rende il Lazio la regione con la crescita maggiore. Nella sua analisi quotidiana, l'assessore regionale alla Sanità spiega l'andamento dei contagi nel Lazio: " "Lieve calo dei casi a Roma rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di riposo San Francesco del Comune di Farnese ".

Restano alti anche i contagi in Piemonte, dove sono oltre 930 le nuove positività giornaliere. Si segnalano anche 6 nuovi ingressi in terapia intensiva e 103 nuovi ingressi in degenza ordinaria. In 24 ore, inoltre, Regione Piemonte ha comunicato il decesso di 6 persone. Il Piemonte oggi è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di ricoveri in tutto il Paese. Gli effetti del nuovo Dpcm di Conte potranno essere verificati non prima di 10/14 giorni.