Attenti al weekend: cosa cambia col meteo

Questo weekend l'ondata di caldo africano che ha fatto arrivare i termometri del Sud Italia fino a 45 gradi subirà un leggero ridimensionamento. Nei prossimi giorni, infatti, avremo un weekend meno caldo rispetto agli scorsi.

Temperature più fresche che dureranno, però, solamente questo fine settimana. Dal prossimo lunedì l'anticiclone africano tornerà prepotentemente con una nuova ondata di calore in tutto il Belpaese.

Stando a ciò che dice il sito iLMeteo.it, nei giorni successivi ci registreranno dei cali di temperature massime nel Sud Italia, circa 3 o 4 gradi in meno. Lieve calo anche nel resto del Paese ma bisogna sempre tenere presente che le temperature del giorno saranno comunque superiori ai 30 C nel Centro-Nord e i 34C al Sud. Il fine settimana registrerà qualche temporale isolato sulle Alpi di confine, per il resto sarà bel tempo ovunque.

A partire da lunedì 28 giugno, la rimonta dell'anticiclone africano riporterà le temperature a valori eccezionali per il periodo dell'anno in cui ci troviamo. Roma, Milano, Bologna e Firenze faranno registrare i 35 e i 36 C. Sicilia e Puglia, come anche nel resto del Sud del Paese, si supereranno i 40 C.

Le previsioni

Venerdì 25 giugno sono previsti, al nord, temporali sulle Alpi del Triveneto più qualche altro sparso e isolato. Al centro sarà un venerdì meno caldo ma ugualmente soleggiato mentre al sud si vedrà qualche temporale in Sicilia, per il resto sole ovunque.

Sabato 26 giugno, al nord, continueranno ad esserci dei temporali isolati sui confini alpini, per il resto sole. Al centro Italia sarà soleggiato e si manterrà un clima estivo. Al sud temperature più basse ma sempre con il bel tempo.

Domenica 27 giugno il nord avrà ancora qualche temporale sulle Alpi occidentali ma non mancherà il sole e il caldo altrove. Al centro, come al sud, cominceranno ad aumentare le temperature e il tempo rimarrà soleggiato.