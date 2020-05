Il caldo può aspettare: in arrivo ondata fredda dalla Russia

Alle porte dell'estate il meteo stupisce ancora: dopo aver vissuto precoci fasi estive dovremo fare i conti con un clima molto più fresco (a tratti freddo) rispetto al periodo. Dalla Russia sono in arrivo masse d'aria fredde che provocheranno acquazzoni e temporali soprattutto nella seconda parte della settimana e temperature più basse della media.

Prima c'è l'alta pressione

Prima, però, avremo qualche giorno dal clima mite senza eccessi di calore o di freddo, grazie all'anticiclone delle Azzorre, meno caldo del "collega" africano ed il grande assente degli ultimi anni tranne sporadiche eccezioni. Da oggi a giovedì, come dicono gli esperti, avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia e temperature nelle medie di fine maggio: le massime saranno generalmente comprese tra i 20 gradi di Aosta ed i 27 di Bolzano, le minime saranno ancora piuttosto fresche e varieranno in base all'altitudine. Città come L'Aquila e Potenza registreranno valori ad una cifra, sulle località di pianura e sulle zone costiere saranno comprese tra gli 11 ed i 17 gradi seguendo l'andamento Nord-Sud. Quindi, soprattutto al mattino, farà piuttosto fresco soprattutto sulle regioni settentrionali e le zone interne dell'Italia centrale.

Ecco il freddo dalla Russia

Le cose invece cambieranno proprio alle porte dell'ingresso dell'estate meteorologica (1 giugno): venerdì 29, un vortice di bassa pressione sui Balcani comincerà a richiamare masse d'aria più fredda di origine russa che arriveranno fin sul Mediterraneo, decisamente fuori stagione. Ecco che, soprattutto dal pomeriggio, inizieranno i primi temporali specialmente sul Nord-Est, su gran parte delle regioni centrali e le zone interne di quelle meridionali.

Week-end fresco ed instabile

La presenza di aria fredda in quota provocherà un'ondata di maltempo soprattutto sabato 30 maggio con nuovi acquazzoni e temporali, localmente intensi, su Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata fin verso la Calabria centro-settentrionale. Andrà meglio sul resto del Paese anche se i cieli non saranno del tutto sereni e le temperature, massime e minime, saranno inferiori alle medie del periodo. Ovviamente, saranno le aree interessate dalle precipitazioni ad avere i cali più vistosi. Attenzione anche alle grandinate, presenti soprattutto durante i temporali più intensi.

Non cambierà granchè nemmeno domenica quando, il sole del mattino, sarà offuscato da tante nubi durante le ore pomeridiane, soprattutto sulle zone interne, da Nord a Sud. Sarà più difficile, quindi, replicare i primi bagni e le prime tintarelle al mare come accaduto nel fine settimana appena trascorso.

Ponte del 2 giugno? Possibile maltempo

Ma le sorprese non sono finite qui: la "ferita" inferta dall'aria fredda in arrivo dalla Russia non consentirà all'alta pressione di tornare tanto facilmente. Le previsioni a medio termine indicano come un'area di bassa pressione in arrivo da ovest possa rovinare la Festa della Repubblica del 2 giugno con temporali anche di forte intensità su gran parte d'Italia, soprattutto al Centro-Nord. Sarebbe un'ondata di maltempo ancora più intensa ed estesa del freddo russo. Insomma, al momento non si vedono ondate di caldo ed è molto lontana la previsione del centro americano AccuWeather che prevede un'estate di caldo record su gran parte d'Europa. Per adesso, i segnali di tutto ciò non esistono.