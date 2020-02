Caldo record, ma arriva la tempesta di San Valentino

L'Europa è sconquassata da condizioni meteo fortemente anomale: se l'Italia è alle prese con valori di caldo record per il mese di febbraio, tra le Isole Britanniche e le nazioni centro-europee la tempesta Ciara ha provocato danni e vittime.

Caldo anomalo in Italia

Nella giornata di oggi abbiamo avuto un assaggio di quello che accadrà anche domani e dopodomani: 25 gradi la massima a Catania, 24 a Bari, Termoli e Pescara per citarne alcune ma su gran parte del Centro-Sud si sono superati i 20 gradi. Non è da meno il Nord-ovest con valori intorno ai 18 gradi, ciò significa che abbiamo 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo su tutte le regioni, un'enormità. E la situazione rimarrà pressocchè invariata anche mercoledì e giovedì, con temperature ben al di sopra delle medie del periodo.

La neve a Baghdad

Come riporta IlMessaggero.it, la fotografia di una clima sempre più "pazzo" è confermata dal meteorologo di 3bMeteo Edoardo Ferrara. Se da noi e su gran parte d'Europoa il clima è mite, da altre parti dove dovrebbe essere mite è presente il gelo. "Il Medio Oriente sta facendo i conti con una ondata di freddo eccezionale, le cui propaggini hanno raggiunto l'Arabia Saudita a due passi dal Tropico del Cancro - ha dichiarato Ferrara -. La neve ha imbiancato Baghdad dove la temperatura è scesa a -1 grado (non accadeva dal 2008), mentre in Siria sono state raggiunte temperature di -6. Da segnalare punte di -25 gradi sulle zone interne della Turchia e punte di -2 persino a Cipro".

La tempesta Ciara in Europa

Sette morti, venti da uragano e piogge alluvionali: è questo il bilancio di Ciara nel suo passaggio da Ovest verso Est sull'Europa che ha provocato una vittima anche in Italia (in provincia di Sondrio) a causa del forte vento che sta spazzando il Piemonte. "La tempesta ha messo in ginocchio gli Stati europei centro-settentrionali con raffiche di vento superiori ai 100-150 Km/h - ha spiegato Ferrara - tra le zone più colpite le Isole Britanniche dove vi sono state numerose alluvioni e la Francia, con 130 mila persone senza energia elettrica"

La perturbazione di San Valentino

Da noi, come detto, il clima si mantiene caldo e secco ma una novità è prevista per il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio: una perturbazione attraverserà l'Italia da nord a sud portando piogge e temporali ma il tutto si risolverà in maniera molto veloce. "Si tratterà di un episodio fine a sé stesso - conclude Ferrara - perchè gia nel weekend tornerà l'anticiclone e si continuerà con questo trend climatico decisamente anomalo".