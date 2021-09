"Cambiate il nome di Battiato sulla lapide". Ed è bufera su Morgan

Ancora una polemica per Morgan, che dal suo profilo Facebook punta i piedi e invoca una forma di rispetto nei confronti di Franco Battiato, il cantautore scomparso pochi mesi fa. Con una foto scattata davanti alla lapide nel luogo di sepoltura di uno dei più grandi artisti musicali del Novecento italiano, infatti, Morgan si appella affinché il nome venga modificato: non quello di battesimo, Francesco, ma Franco, quello con il quale il cantautore è stato universalmente conosciuto. " Morgan chiede, per il rispetto che gli è dovuto, la modifica alla lapide di Battiato, dove, invece che portare inciso il nome che tutti associano alla sua riconosciuta popolare grandezza, si legge 'Battiato Francesco' ", si legge su Facebook.

Un post che ha scatenato la classica onda di polemiche. " Ora, d’accordo che evidentemente all’anagrafe così sia stato registrato 75 anni fa, come la burocrazia impone, nell’ineleganza di anteporre il cognome di famiglia al nome proprio, e vabbè ", scrive Morgan nel suo post, per poi aggiungere: " Se è vero che tutti gli esseri umani nascono tabulae rasae è anche vero che poi nella vita se la giocano e alcuni si differenziano per meriti dagli altri, e sono proprio una testi 'altri' a decretare la loro eccellenza, ammirandoli, stimandoli, amandoli e rispettandoli ".

Morgan ha sempre dimostrato profondo rispetto e stima nei confronti di Franco Battiato e probabilmente nasce da questo la sua sensibilità su questo tema, che l'ha portato a esporsi pubblicamente sui social con questo appello. Per suffragare la sua tesi, quindi, Morgan ricorre alla tecnica esemplificativa: " Conoscete Leonardo Da Vinci? Si. Perché ha dipinto la Gioconda. Il mondo si ricorderà per sempre e custodirà questa opera firmata da un toscano del quattrocento chiamato Leonardo ". Un nome impossibile da dimenticare, facilmente collocabile nel tempo e nel contesto per il suo nome e le sue opere. Morgan prosegue: " Conoscete Robert Jones? Onestamente no. Ma come? È uno dei più grandi comunicatori del 900 e anche dei cantanti e anche dei performer. Ma davvero? Strano, non lo conosco ".

Effettivamente, il nome Robert Jones dice poco e niente a gran parte del pubblico, ma poi Morgan svela l'arcano: " Si chiama David Bowie in realtà. All’anagrafe David Robert Jones, ma per la storia dell’arte David Bowie ". L'intento di Morgan sembra essere quello di non cancellare quanto in vita fatto da Franco Battiato, facendo in modo che venga ricordato con il nome che l'ha reso celebre, non con quello scelto per lui alla nascita. " Franco Battiato è stato e sempre sarà uno dei più grandi artisti che l’Italia ha cantato e sempre verrà ricordato con questo nome. Perché allora sulla lapide che ne dovrebbe portare iscritta la memoria è stato inciso nel marmo Battiato Francesco? ", conclude Morgan.