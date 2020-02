Cancellato il buonsenso

Dopo il tormentone prescrizione ecco aprirsi un nuovo filone, quello sull'immigrazione. Il governo - nonostante gli imbarazzi e i litigi di facciata - ha pronto un piano per smontare i decreti sicurezza. Decreti varati dall'allora vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini con il sì incondizionato dei Cinque Stelle e dell'attuale premier Conte. Cominciamo quindi col dire che i decreti sicurezza hanno un nome (Salvini) ma anche un cognome multiplo (Conte, Di Maio e pure Mattarella che li ha controfirmati, seppure con qualche rilievo critico) oggi ripudiato. E aggiungiamo che la linea dura per nulla dissimile da quella adottata da Paesi governati dalla sinistra, tipo la Francia di Macron - qualche risultato l'ha dato: gli sbarchi sono certamente diminuiti e così pure le morti in mare durante le attraversate.

È vero pure che la demagogica decisione di chiudere i porti non ha sortito alcun effetto pratico, perché tutti gli immigrati bloccati al largo in un contesto di assoluta assistenza e sicurezza sono poi sbarcati regolarmente in Italia, ma se oggi l'Europa è un filino più disponibile a farsi carico del problema lo si deve proprio a quell'irrigidimento dell'Italia nell'era salviniana (così come le partenze dalle coste libiche erano diminuite anche per l'incertezza dell'approdo).

Oggi si fa marcia indietro per «Cancellare Salvini», come titolato a tutta pagina da la Repubblica poche settimane fa. Come se «cancellare Salvini» equivalesse a cancellare il problema o a garantire una permanenza civile e un futuro di benessere alle centinaia di migliaia di persone che si riverseranno sulle nostre coste. In realtà stanno riaprendo i rubinetti per questioni politiche e ideologiche senza aver prima costruito una vasca a tenuta stagna, così che i rivoli non tarderanno a spandersi incontrollati per tutta la casa.

La ricetta che il governo si appresta a varare è di fatto un «tutti dentro» con non poche agevolazioni per chi opererà in tal senso - e vada come vada, perché l'importante non è tutelare gli immigrati e gli italiani ma «cancellare Salvini». Il quale se la sta già ridendo e segretamente ringrazia Pd e sardine per questo inaspettato assist politico ed elettorale. Che tanto degli immigrati che moriranno in mare e di quelli che finiranno a fare la fame o prede della malavita mi sembra di capire che importi a nessuno.