Cani, campioni e alberi di Natale: gli auguri dei politici

Sono tanti i politici che nel giorno di Natale hanno voluto rivolgersi agli italiani con un messaggio di auguri. Il primo è stato Silvio Berlusconi che, sempre elegantissimo e impeccabile, davanti a un sontuoso albero addobbato e con in braccio la cagnolina Gilda, ha voluto salutare gli italiani: " Tanti, tantissimi auguri per un sereno e gioioso Natale ". Il Cavaliere poi aggiunge: " Vi auguro di poter trascorrere qualche ora di gioia e serenità con le persone a cui volete bene, come farò io ".

Se Silvio Berlusconi ha scelto di fare gli auguri in modo tradizionale, trasmettendo un senso di famiglia e di serenità, Matteo Salvini ha deciso di celebrare il Natale ricordando le imprese italiane del 2021, l'anno più vittorioso delle nostre nazionali e dei nostri atleti, ma anche l'anno della musica nostrana. " Buon Natale all'Italia che non si arrende, buon Natale all'Italia che vince e fa sognare ", ha scritto Matteo Salvini. Il messaggio è stato accompagnato da un video evocativo che comincia con i Maneskin ("l'Italia che si fa sentire"). Seguono gli ori olimpici di Gianmarco Tamberi ("l'Italia che vola") e di Marcell Jacobs ("l'Italia che corre"). Si vede poi la squadra di colley femminile che ha vinto il titolo d'Europa ("l'Italia che combatte"). Il video prosegue con il premio Nobel Giorgio Parisi, simbolo dell'Italia "che fa scuola". La nazionale di calcio, invece, rappresenta "l'Italia che fa squadra". Non manca la vittoria ai mondiali di pasticceria ("l'Italia che sorprende"). Matteo Salvini ha voluto chiudere il video con gli "auguri all'Italia che rinasce".

Giorgia Meloni ha scelto una strada più sobria, postando una sua foto accanto a un albero di Natale, con tanto di cappellino rosso: " Auguro un felice e sereno Natale a voi e a tutti i vostri cari ".

Gli auguri del Quirinale sono un viaggio all'interno del Palazzo simbolo del potere presidenziale in Italia. Grazie all'utilizzo di un drone, si vede il Palazzo del Quirinale prima dall'alto e poi con una zoomata sul Cortile d'Onore dove campeggia una grande doppia stella. L'inquadratura poi si sposta su un grande albero natalizio e infine il presepe allestiti nel Palazzo, con la scritta finale: "Auguri".