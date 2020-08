Cani a spasso per legge. Ma così non è liberale

La Germania sta per emanare una norma di legge che renderà obbligatorio portare a spasso i cani due volte al giorno per un totale di almeno un'ora, come minimo. «I cani non sono peluche e hanno i loro bisogni e le loro esigenze» ha affermato Julia Klöckner, la ministra dell'agricoltura teutonica. Il progetto di questo nuovo regolamento, che sarà presto presentato al parlamento federale, prevede anche altre norme, tra le quali il divieto assoluto di legare i cani a catena o guinzaglio per lunghi periodi e il divieto di lasciare un cane da solo in casa tutto il giorno. Occorrerà la presenza di una persona che se ne prenda cura. Secondo la ministra Klöckner la legge si rende necessaria a seguito delle nuove scoperte etologiche, secondo cui i cani hanno necessità, ogni giorno, di attività fisica e di stare a contatto con la natura. Che ci siano molti cani sacrificati all'artrosi e all'obesità a causa delle abitudini pantofolaie di padroni che passano il tempo libero su un divano mangiando pop corn e guardando partite di calcio e telenovelas, è un dato di fatto. Se poi questi cani appartengono a determinate razze (penso ai poveri Beagle) che hanno bisogno di correre per chilometri ogni giorno e spegnere la loro inesauribile vitalità, viene da pensare che le riflessioni della ministra siano più che opportune.

Ma c'è anche il rovescio della medaglia, che ha provocato non pochi mal di pancia nella stessa ala politica della Klöckner. Uscire una o due ore al giorno a passeggiare quando la giornata è torrida e l'umidità blocca il respiro è estremamente pericoloso per i cani brachicefali (quelli «tamponati» come Bulldog e Carlini) e può essere doloroso per quelli anziani pieni di artrosi. La deputata dell'Unione Cristiana Democratica Saskia Ludwig ha scritto su Twitter: «Non porterò il mio Rhodesian Ridgeback per due giri di passeggiate con una temperatura di 32 gradi, piuttosto faremo un salto nel fiume per rinfrescarci». Se penso poi al nostro paese fatto di casette antiche senza ascensore e con le scale di pietra e agli anziani del secondo piano che si godono il loro piccolo affetto abituato a farla nella lettiera, come i gatti, con tutto il rispetto per gli etologi sono certo che non stiano male né i cagnolini né le loro amate «mamme». Anche nel lockdown della casa, fresca e in ombra.