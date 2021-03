Il consiglio della Capua alla madre: "Le ho detto di correre a vaccinarsi”

La virologa Ilaria Capua, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, non sembra avere dubbi sull’efficacia del vaccino prodotto da AstraZeneca. Intervenuta nella serata di ieri alla trasmissione Dimartedì in onda su La7, ha parlato del siero dell’azienda farmaceutica anglo-svedese, sottolineando il fatto che funziona.

"AstraZeneca funziona"

A inizio puntata il conduttore Giovanni Floris ha riassunto i fatti degli ultimi giorni, ovvero che la somministrazione del vaccino AstraZeneca è stata sospesa in 22 Paesi, tra i quali Italia, Francia e Germania, al fine di effettuare verifiche in seguito a episodi sospetti di trombosi. Sono cinque le procure nel nostro Paese che hanno avviato indagini. Per domani, giovedì 18 marzo, è atteso il parere dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. Il governo ha assicurato che il tempo perso verrà recuperato in circa due settimane.

La Capua ha subito raccontato che domenica scorsa sua madre le ha mandato un messaggio informandola che il giorno seguente avrebbe ricevuto la prima dose di AstraZeneca e chiedendole un consiglio. “Le ho detto corri e non ci pensare due volte” ha detto sicura l’esperta che ha poi aggiunto che questo è un vaccino che funziona e che, fino al momento in cui non verrà provato il contrario, si può credere che quelle avute siano segnalazioni di manifestazioni contemporanee. Secondo la Capua neanche tanto contemporanee, dato che in alcuni casi il vaccino sarebbe stato somministrato settimane prima dei tragici eventi. “Cominciamo a ragionare sul fatto che sono dei numeri che a oggi non ci dicono assolutamente nulla” ha infine evidenziato, chiedendo di recuperare velocemente il tempo che c’è da recuperare.

Atteso domani il parere di Ema

La somministrazione del vaccino prodotto da AstraZeneca è stata sospesa in Italia lo scorso lunedì 15 marzo. La decisione di interrompere le vaccinazioni è stata presa dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, per ragioni esclusivamente precauzionali, ed è stata assunta dopo un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza. Lunedì scorso il ministro Speranza aveva avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna. Poco dopo anche Germania, Francia e Spagna hanno deciso di sospendere il vaccino AstraZeneca in attesa del parere di Ema previsto per domani.

Diversi esperti, tra i quali il professor Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, e Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, avevano attaccato Aifa per la decisione presa. La virologa Capua ha tenuto a dire che il consiglio dato alla madre è stato quello di correre a vaccinarsi il più presto possibile, senza pensarci due volte.