Il cardinale Bassetti di nuovo positivo: "Non cedere allo sconforto"

Il presidente della Conferenza episcopale, il cardinale Gualterio Bassetti, è positivo al Covid. Stando a quanto si apprende da una nota diramata dalla CEI, l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve è asintomatico e le sue condizioni di salute sono stabili.

Il contagio

La positività del presule è stata accertata con un tampone molecolare al Covid-19. Al momento, il cardinale si trova in isolamento nel proprio appartamento nell’Arcivescovado di Perugia-Città della Pieve: le sue condizioni di salute sono stabili. " In questo momento rinnovo l'invito, che faccio a me stesso, a non cedere allo sconforto. - si legge nel comunicato CEI che riporta le parole dell'arciescovo di Perugia - Al Signore che viene affido tutti gli ammalati e quanti sono segnati dalla sofferenza. Che il Bambino Gesù doni pace! La nascita di un bambino è il segno della vita che continua, della speranza che rinasce ". Poi, l'augurio per il Santo Natale: " dobbiamo ricordare che la nascita di Gesù è la celebrazione di un dono che viene dato in qualsiasi condizione ci possiamo trovare, - ha concluso il presule - anche nella malattia e nella sofferenza. Accompagniamoci nella preghiera vicendevole ".

La guarigione

Il cardinale Gualtiero Bassetti, 79 anni, aveva contratto il Covid tra ottobre e novembre dello scorso anno. In quella circostanza era stato costretto ad un lungo periodo di degenza in terapia intensiva. All'epoca, infatti, al presule fu diagnosticata una polmonite interstiziale bilaterale che gli impediva di respirare autonomamente. Ma poi, per fotuna, si era ripreso negativizzando il virus. Oggi, la notizia del nuovo contagio. Al momento non è possibile sapere se la positività sia imputabile alla variante Omicron. Per certo, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, ha contratto la malattia in forma asintomatica.