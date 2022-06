Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata: 6 anni all’ex compagno

È stato condannato a sei anni in abbreviato Marco Venturi, l'ex fidanzato di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata morta, sospesa ad un albero con una sciarpa legata al collo, in piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio 2016. Il gup Raffaella Mascarino ha riqualificato l'accusa di omicidio volontario nei confronti del 45enne in " morte come conseguenza di altro reato ", ovvero, le condotte di stalking e minacce nei confronti della vittima.

La decisione del gup

La sentenza è arrivata pressapoco all'ora di pranzo, dopo una camera di consiglio durata non più di dieci minuti. Il giudice non ha riconosciuto il reato di omicidio volontario per l'imputato seppur ha decretato la responsabilità del 45enne nella morte dell'ex compagna. Il pm Francesca Crupi aveva chiesto 30 anni di carcere per Venturi sostenendo, in estrema sintesi, che l'uomo avesse inscenato l'impiccagione della fidanza lasciandola sospesa a un albero nei giardini di piazza Napoli, con una sciarpa legata al collo. La ricostruzione dell'accusa, però, non ha convinto il giudice che ha quindi riqualificato il reato di omicidio volontario. Nel contesto dell'udienza odierna il gup ha riconosciuto le provvisionali per la sorella e la madre della stilista, Giorgia Benusiglio e Giovanna Palazzi, parti civili nel processo con rito abbreviato, pari a 200mila euro a testa.

Le reazioni

" Siamo contenti perché la responsabilità per la morte di mia sorella è stata ricondotta a Marco Venturi, non è stato condannato a tanti anni ma volevamo ridare dignità a mia sorella e oggi questa cosa è stata fatta, credevo nella giustizia ed è arrivata ", ha dichiarato alla stampa Giorgia Benusiglio, sorella della stilista, al termine dell'udienza. " La responsabilità di Venturi è stata accertata. Vedremo se per gli episodi di stalking o per quello successo quella sera ", hanno aggiunto gli avvocati della famiglia Benusiglio, Gianluigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini.

La difesa