Stilista trovata impiccata a Milano, il video e i sospetti sull'ex

La " sagoma di un uomo " che si allontana dalla presunta scena del crimine, piazza Napoli (Milano), dove il 31 maggio del 2016 fu ritrovata impiccata la stilista Carlotta Benusiglio, non sarebbe quella di Marco Venturi, l'ex fidanzato del 37enne. Secondo il perito incaricato dalla procura si tratterebbe di un " effetto elettronico " generato dalla distorsione delle immagini di una telecamera di sorveglianza puntata sul luogo del delitto. I legali del 46enne, accusato dal pm Francesca Crupi di aver simulato un suicidio " allo scopo di conseguire l'impunità ", ne sono certi: "È innocente".

La "sagoma" nel video

Non sono bastati 6 anni di perizie e battaglie legali a far luce sulla morte sospetta della stilista milanese. L'ennesimo colpo di scena è arrivato ieri mattina con le conclusioni dei periti sul "video incriminato" di piazza Napoli, dove la 37enne fu trovata impiccata con una sciarpa legata a un albero. Analizzando le immagini delle telecamere puntate sui giardini pubblici, i consulenti della famiglia Benusiglio avevano attribuito " l'ombra " di un uomo che " si allontana da solo " dal luogo del delitto a Marco Venturi, l'ex fidanzato della vittima. Stando a quanto riporta il Corriere.it, le conclusioni sono state smentite dalla perizia disposta dal giudice Raffaella Mascarino sui fotogrammi immortalati dalla videocamera "Napoli 13" nel processo a carico del 46enne. A quanto pare si tratterebbe di un " artefatto da compressione ", un effetto elettronico dovuto all'alterazione dei pixel, e non della " sagoma di un uomo in movimento ".

Le reazioni

" Ci sono molti elementi da valutare " assicura l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Benusglio, al Corriere.it. " È innocente, la perizia non porta alcun dato di novità rispetto a quanto già presente negli atti. Che quella sagoma non fosse una figura umana lo aveva già scritto la polizia scientifica" commenta invece l’avvocato Andrea Belotti che difende Venturi con la collega Veronica Rasoli.

Le indagini per omicidio