Carminati torna libero ​per scadenza dei termini

È tornato in libertà Massimo Carminati, conosciuto anche con il nome de il "Nero" del Mondo di mezzo. Recluso all'interno del Massama di Oristano, l'oggi 62enne lascerà nel corso della giornata odierna il penitenziario in seguito alla scadenza dei termini di custodia cautelare, dopo aver trascoso 5 anni e 7 mesi dietro le sbarre.

Esponente del gruppo eversivo Nuclei armati rivoluzionari (Nar), poi affiliatosi alla Banda della Magliana, fu arrestato la mattina del 2 dicembre 2014 dopo essere finito al centro dell'inchiesta Mafia Capitale. Dopo un periodo trascorso nella struttura penitenziaria di Parma, dove era stato sottoposto al regime del 41/bis, Carminati era poi stato trasferito nel carcere sardo di massima sicurezza nel 2017.

Oggi, invece, arriva la scarcerazione. Nell'inchiesta Mafia Capitale (o Mondo di mezzo) si era contestato a Carminati ed a Salvatore Buzzi il reato di associazione mafiosa. Ipotesi, questa, esclusa dalla Corte suprema di cassazione, che si è di fatto espressa in maniera opposta rispetto alla sentenza precedente, confermando quanto invece stabilito in primo grado. Fatto, questo, che ha generato diverse polemiche. Nel motivare la propria decisione di respingere l'ipotesi mafiosa, i giudici della Cassazione hanno dichiarato, come riportato da "Nova", che i colleghi della Corte d'Appello avevano proposto "argomentazioni generiche e che si smentiscono con la stessa lettura". E ancora: "Non risulta affatto il ruolo di Carminati quale terminale di relazioni criminali con altri gruppi mafiosi".

L'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare presentata dai legali del "Nero", rifiutata per ben tre volte dalla Corte d'Apello, è stata successivamente accolta dal tribunale del riesame. Tanta la soddisfazione espressa dagli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri che hanno assistito Carminati. "Siamo soddisfatti che la questione tecnica che avevamo posto alla Corte d'Appello e che tutela un principio di civiltà sia stata correttamente valutata dal Tribunale della libertà" , hanno dichiarato ad AdnKronos.

" Quando si tratta di Carminati bisogna sempre ingaggiare lotte giudiziarie senza quartiere. Prima è avvenuto nel processo di primo grado, dove è stato al 41 bis per 4 anni, per arrivare poi in Cassazione dove è stata disintegrata l'ipotesi accusatoria rilevando che di mafia non c'era nulla" , ha aggiunto Tagliaferri, parlando ai microfono di Agi. "Lui oggi esce per decorrenza termini, è un automatismo. E anche qui è stata una battaglia, perché abbiamo subito tre ordinanze di rigetto della Corte di Appello, basate su presupposti variegati e tutti evidentemente ritenuti infondati".