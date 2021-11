Un "cartellino giallo" sul Green pass: cosa può cambiare (e perché)

Un "cartellino giallo" sul certificato verde: è l'idea dell'assessore del Lazio, Alessio D'Amato, per ricordare ai vaccinati che hanno superato i sei mesi di "rinnovare" il green pass con la terza dose se fanno già parte delle categorie alle quali è consentito.

"Serve green pass intelligente"

La proposta è stata già fatta anche al generale Figliuolo che sarebbe " apparso molto interessato " come affermato dall'assessore in un'intervista al Messaggero dove ha spiegato la sua nuova idea sul certificato verde. " Serve quello che io chiamo il Green pass intelligente. Oggi, quando presenti il Qr-code, compare sempre il colore verde se il tuo certificato è in corso di validità, anche se non ti sei presentato per la terza dose. Così, però, si sta consegnando un messaggio pericoloso a chi è stato vaccinato più di sei mesi fa", afferma D'Amato, proponendo una modifica al sistema.

Un cartellino come nel calcio

L'idea di D'Amato è che, al momento della scansione, " deve apparire per queste persone il colore giallo, una sorta di ammonizione come nel calcio. Ti dice: attenzione, sei già stato vaccinato da più di sei mesi, è importante che tu vada a ricevere la terza dose ". Insomma, una sorta di alert che ricordi come gli anticorpi siano in fase calante e bisogna pensare (e presto) a fare la dose di richiamo (booster) per evitare brutte sorprese con se stessi ma anche nei confronti della collettività mettendo più freni possibile alla ripresa dei contagi. " Oggi tutti pensano che la dose di richiamo vada fatta quando scade il Green pass, ma non è così. Con l'ammonizione si fa informazione, si manda un alert al cittadino ", sottolinea D'Amato.

A chi tocca la terza dose

In attesa di sapere se la proposta dell'assessore alla Salute della Regione Lazio diventerà operativa o meno, allo stato attuale la terza dose di vaccino non è aperta a tutti coloro i quali già hanno superato i sei mesi dal ciclo vaccinale. In Italia è somministrabile ai soggetti a elevata fragilità (immunocompromessi), agli ospiti e al personale delle Rsa, a tutti gli over 60 e a coloro i quali hanno ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson: in questo caso riceveranno vaccinazione eterologa, (con un vaccino ad Rna, Pfizer o Moderna) per avere una migliore risposta immunitaria.