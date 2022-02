Caso David Rossi, spunta la foto del Pm discussa in audizione

Ieri, la commissione d'inchiesta parlamentare sul caso David Rossi, ha ascoltato il Pm Antonino Nastasi e, come già ripercorso, le battute finali hanno riguardato una fotografia. Un'immagine che mostrerebbe la presenza del magistrato la sera del ritrovamento del cadavere dell'ex capo Comunicazione Mps nei pressi del luogo del rinvenimento.

Come riportato dall'Ansa, Nastasi aveva prima detto di non essere stato nel vicolo Pio di Siena. Poi, però, l'onorevole Luca Migliorino, che è un esponente del MoVimento 5 Stelle ha, dopo una serie di domande incalzanti, mostrato una fotografia al Pm. A questo punto Nastasi ha reagito così: "Si si sono io. Allora probabilmente mi sono affacciato e sono andato via. Evidentemente non ricordavo la circostanza, può capitare dopo nove anni, non ho problemi a dire che quello sono io evidentemente ricordavo male può capitare".

Prima di allora, Nastasi aveva dichiarato quanto segue, sempre nel corso dell'audizione: "No benchè dal verbale della polizia scientifica che inizia 22.50 si faccia riferimento sia a me che al dottor Natalini, io ricordo nitidamente di non essere entrato in quel vicolo".

Il dibattito sulla fotografia è poi proseguito, con delle dichiarazioni che sono state rilasciate dallo stesso parlamentare pentastellato: "Nel corso dell'audizione odierna - ha fatto sapere il grillino - , il dottor Nastasi ha reso delle dichiarazioni molto importanti. E stato particolarmente dettagliato e non ha rifiutato di rispondere alle domande dei commissari. Ha, inoltre, dato disponibilità a una prossima audizione in cui vi sarà la possibilità di un confronto anche sul materiale fotografico in possesso della commissione", ha dichiarato il parlamentare della commissione d'inchiesta.

Lo stesso Migliorino ha poi voluto aggiungere che " nel corso di un mio intervento durante l'audizione ho inteso evidenziare la presenza di uno scatto che ritraeva il dottor Nastasi non all'interno del vicolo di Monte Pio, ma nei pressi". L'audizione ha avuto una durata complessiva di sette ore.

Come già emerso nel corso della serata di ieri, questa potrebbe non essere l'ultima volta per il Pm Nastasi in commissione d'inchiesta parlamentare sul caso David Rossi: alcuni membri dell'organo vorrebbero porre ulteriori domande.