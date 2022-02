"Non ero nel vicolo dove è morto David Rossi". Ma spunta la foto del pm Nastasi

Nel corso dell'audizione del pm Antonino Nastasi sul caso David Rossi - la commissione d'inchiesta parlamentare sta continuando ad ascoltare numerose persone - , è emerso un passaggio che sembra essere stato notato più di altri: il momento in cui un parlamentare grillino che fa parte dell'organo, cioè Luca Migliorino, ha voluto mostrare al magistrato una fotografia relativa alla presenza del pm in prossimità del vicolo, durante la sera in cui è stato rivenuto il corpo dell'ex capo comunicazione di Mps.

L'onorevole Migliorino, poco prima di tirare fuori l'immagine, incalza e chiede ad Antonio Nastasi se fosse sicuro di non essere stato nella strada in oggetto: "Lei non ci è proprio mai passato?!", afferma. Sempre il pentastellato chiede poi al magistrato se ricordasse com'era vestito quella sera. E Migliorino cita, nel parlato, un cappello a mo' di esempio di indumento che Nastasi avrebbe potuto ricordare d'indossare. Il pm aveva detto: "Non sono stato nel vicolo", per poi aggiungere di non ricordare di esserci stato, così come riportato dall'Adnkronos.

Dopo la vista della fotografia che Migliorino ha voluto mostrare - un'immagine che il grillino fa vedere a Nastasi attraverso lo schermo di un Pc - , il pm ha aggiunto quanto segue: " Sì sono io nella foto, allora probabilmente mi sono affacciato e sono andato via. Dopo nove anni non ricordavo la circostanza".

L'audizione di oggi - la durata è stata di sette ore - era ritenuta particolarmente rilevante per via delle dichiarazioni rese dal colonnello dei Carabinieri Pasquale Aglieco che aveva raccontato come, secondo la sua ricostruzione, il pm Nastasi avesse ad esempio risposto al cellulare personale di David Rossi, dopo essere entrato nella stanza da cui l'ex capo comunicazione di Mps si sarebbe buttato per quello che è tuttora considerato un caso archiviato di suicidio. Ma nell'audizione di Aglieco venne anche citato, come altro elemento, il presunto rovesciamento del cestino di Rossi sulla scrivania.

Il pm, tra le varie affermazioni fatte, ha smentito la circostanza secondo cui avrebbe risposto al telefonino (come aveva invece sostenuto Aglieco) e non solo. Tuttavia, stando a quanto riportato dall'Ansa, è possibile dire che il pm Antonino Nastasi potrebbe essere sentito di nuovo dalla commissione d'inchiesta parlamentare. E questo perché alcuni membri avrebbero espresso il desiderio di porre ulteriori domande. Sempre stando alla fonte appena citata, una mezz'ora dell'audizione è stata secretata.