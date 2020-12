"Quei festini in stile Genovese a cui partecipavano pure preti e vescovi"

Alberto Genovese, l’imprenditore digitale arrestato il 10 ottobre per stupro, durante uno dei suoi festini a base di sesso e droga, è “uno dei tanti ” soggetti che ospitano simili “divertimenti” in casa propria. A raccontarlo a Fanpage è la fotomodella Giulia Napolitano, 21 anni, che rivela una realtà “ segreta” , in cui sono invischiati non solo ricchi uomini d’affari e vip, ma addirittura vescovi e alti prelati appartenenti alla Chiesa. Quello che Giulia racconta di aver visto dietro le porte dei lussuosi appartamenti romani e milanesi, in cui lei faceva da ragazza immagine, va aldilà di ogni immaginazione. “C’era un prete che aveva messo in fila tre ragazze nude sul letto ”, racconta la Napolitano, che prosegue: “ e ognuna di loro aveva una striscia di cocaina qui ”, dice indicando il pube. “ Il resto si può immaginare, e io gli chiedo: scusi ma perché lei, uomo di fede, viene qua?” , chiede la ragazza dopo aver visto la scioccante scena. Il prelato risponderà: “ Perché ognuno ha la sua fuga nel mondo dei peccatori ”.

A Roma Giulia rivela di aver visto preti e uomini facoltosi partecipare a party sfrenati, che il più delle volte spingono le ragazzine a drogarsi per “non sentirsi inferiori ”. “ A Roma troviamo preti, vescovi, che magari tre ore prima hanno dato la messa e poi si divertono con cocaina e diciottenni, così, come se niente fosse” . La costante dei festini è sempre la stessa: fiumi di cocaina e sesso con ragazze giovanissime, pronte a dare tutto in cambio di soldi. “Mi ammazzano se dico i nomi” , dice con una risata nervosa Giulia, che ha vissuto una brutta esperienza da molto giovane, quando fu sequestrata da un fotografo durante uno shooting, per tre giorni.