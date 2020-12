Genovese, indagata anche l'ex fidanzata per spaccio

Si arricchisce di dettagli sempre più inquietanti la narrazione della vicenda che ha travolto Alberto Maria Genovese, il re delle startup finito dietro le sbarre per violenza sessuale, sequestro di persona e spaccio di stupefacente. Stando a quanto si apprende dalle agenzie, ora anche l'ex fidanzata dell'imprenditore sarebbe finita nel registro degli indagati. La donna, della quale non è stata rivelata l'identità per ragioni di privacy, sarebbe stata a conoscenza di quanto accadeva a "terrazza sentimento", il mega-attico dove lo startupper napoletano organizzava festini deliranti.

Indagata la fidanzata di Genovese

Come un vortice uraganico, la vicenda di Genovese continua a mietere vittime e presunti complici. A quanto pare, una ex dell'imprenditore 43enne sarebbe finita nel mirino delle pm Letizia Mennella e Rosaria Starnaroo. Il nome dell'indagata, qualora l'indiscrezione rilanciata dalla agenzie fosse confermata, compare già nell'ordinanza di convalida del fermo a firma del gip Tommaso Perna. " Si dice che lui e la sua ex fidanzata, di cui non so il nome, erano soliti drogare le ragazze alle loro feste private per poi violentarle ", avrebbe riferito la ragazza che, lo scorso settembre, ha dato avvio alle indagini per Villa Inferno, a Bologna. Nel frattempo il lavoro degli inquirenti va avanti soprattutto nel confrontare le immagini delle 19 telecamere di cui era costellata 'Terrazza Sentimento" con le dichiarazioni messe a verbale dai testimoni ascoltati negli ultimi giorni, per trovare immagini di eventuali altre violenze.

Spunta una terza vittima