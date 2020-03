"Cefalù e Catania per la quarantena". Ma la Regione smentisce

Sale a 18 il numero dei contagiati da coronavirus in Sicilia. Il dato è stato reso noto dall’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza durante il tavolo di coordinamento tra Regione, Anci, prefetture, protezione civile, città metropolitane tenutosi questa mattina. Cinque dei 18 casi accertati si trovano a Palermo e sono tutti riconducibili alla comitiva di turisti arrivati da Bergamo. Un caso a Siracusa, due a Ragusa e 10 casi a Catania. E proprio ieri è cominciata a circolare una voce, secondo cui una caserma di Cefalù, nel palermitano, e un ospedale di Catania erano state individuate come le aree per la quarantena dei pazienti colpiti da coronavirus.

Nel giro di pochissimo è stato un giro di dichiarazioni e smentite. "Apprendiamo che il governo Musumeci avrebbe individuato una caserma di Cefalù come una delle due aree di quarantena in Sicilia - hanno scritto i deputati del M5s -. A nostro avviso si tratta di una assoluta follia predisporre un'area di quarantena nel pieno centro di una delle località turistiche più frequentate e famose della nostra isola. Albergatori e attività ricettive stanno già subendo un duro contraccolpo a causa dell'emergenza epidemiologica in corso. Se tale notizia risultasse confermata, Musumeci e Razza farebbero bene a rivederla in quanto assolutamente infelice".

Non si è fatta attendere la replica dalla Regione che ha smentito categoricamente la notizia uscita qualche ora prima. E lo ha fatto con una nota inviata dall'Assessorato alla salute. "Il governo Musumeci non ha assolutamente individuato una caserma di Cefalù come una delle due aree di quarantena in Sicilia. L’immobile è stato messo a disposizione dall’esercito, in alternativa all’ospedale militare di Palermo, eventualmente come luogo di degenza e non di quarantena. E in ogni caso non è ancora stato deciso nulla in proposito", ha spiegato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. "Trovo singolare – aggiunge - che si faccia una polemica per un lancio di agenzia, che non è mai stato oggetto di una nota ufficiale. Se poi chi protesta non sa neppure quale sia l’oggetto della decisione, evidentemente non si è compreso quanto sia delicato il momento e come la polemica politica dovrebbe regredire rispetto a temi così delicati".

Di sicuro resta un problema oggettivo sul numero esatto dei posti letto nei reparti di pneumologia e malattie infettive delle strutture sanitarie siciliane. La Regione ha organizzato le aree pre-triage davanti ai pronto soccorso dell'Isola, ma non basta. Si pensa anche ad un aumento esponenziale dei posti letto. "In tutta la Sicilia - ha ribadito l'assessore Razza - nelle delle strutture sanitarie si applicano le linee guida previste dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità. In una fase così seria, come quella che stiamo affrontando, dobbiamo trasmettere dei messaggi che devono essere il più aderenti al vero e chiari. Ecco perchè - ha detto - con il sindaco Salvo Pogliese abbiamo voluto incontrare i direttori generali della aziende ospedaliere di Catania per anzitutto ai cittadini di Catania e della provincia la serena consapevolezza che il sistema sanitario in Sicilia si sta dimostrando all'altezza di una prova impegnativa, come il coronavirus".