"Brutta pagina televisiva": affondo di Celentano contro l’Annunziata

Continuano le polemiche intorno allo scontro televisivo avvenuto tra Lucia Annunziata e Michele Santoro, ospite della giornalista a "Mezz'ora in più", trasmissione televisiva in onda sulle frequenze di Rai Tre. A prendere le difese dell'ex conduttore di "Annozero", zittito e bistrattato dalla collega nel corso dell'intervista, è stato Adriano Celentano.

I fatti

Motivo principale delle frizioni sorte tra Santoro e la Annunziata il fatto che l'ospite abbia osato rimarcare la preoccupante mancanza di un contraddittorio televisivo sul tema dei vaccini anti-Covid. Lo spazio televisivo nostrano, nei programmi di approfondimento sul tema, sarebbe infatti monopolizzato esclusivamente dai più accaniti sostenitori della necessità di inoculare il siero a tutta la popolazione italiana, supportati nella loro crociata dai conduttori di turno. "Gli scienziati non sono Dio, devono fornirmi i dati per prendere le decisioni" , ha affondato Michele Santoro, esprimendo tutto il suo scetticismo sulla reale efficacia dei vaccini anti Covid. "Ma né tu né io siamo in grado di leggerli" , ha risposto piccata la conduttrice al suo ospite. "Allora dobbiamo farci governare dagli scienziati?" , ha replicato a quel punto quest'ultimo. "Ci sarà qualcuno che li deve saper leggere. Il rischio per me è metterli sul piedistallo come se fossero degli dei. Pretendo che mi diano quanti più dati possibile per verificare che le loro teorie siano corrette" .

Lucia Annunziata, mal tollerando un contraddittorio sul tema, non le ha quindi mandate a dire al collega, e dopo un piccolo ulteriore battibecco ha sbottato: "Scusa ma tu adesso non eserciti nel senso che non hai una tua trasmissione e vieni qui a farci notare queste cose? Vuoi darmi lezioni?" . Offeso per l'attacco gratuito ricevuto, Santoro ha abbandonato la trasmissione (non certo il primo della lista a farlo nel corso di un'intervista della Annunziata).

L'affondo di Celentano

"La brutta pagina televisiva di Lucia Annunziata su Mezz'ora in + di Rai 3" : con questo titolo, Adriano Celentano ha voluto esprimere la sua opinione a riguardo, bacchettando la giornalista per la sua mancanza di rispetto nei confronti del collega. "Cara Lucia, non mi sei piaciuta per niente ieri con Michele Santoro" , esordisce il cantante su Instagram. "Forse i temi in cui ti aveva coinvolto non ti andavano a genio?. Come la mancanza di un dibattito, la verità, la democrazia...tutte cose che stranamente sembravano irrigidirti. A tal punto da zittirlo bruscamente (e direi molto maleducatamente) con l'ipocrita frase 'conosci i tempi televisivi, lo avresti fatto anche tu'" .