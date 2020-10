Cellulari, chiavi, accendini: i tre oggetti del contagio

Che il virus del Covid-19 sia in grado di preservarsi a lungo, fino addirittura a 28 giorni, su oggetti d'uso comune come cellulari o banconote sarebbe stato documentato da uno studio condotto dall'Agenzia scientifica nazionale australiana.

Il patogeno, testato al buio ed in condizioni di temperatura differenti, sembra soffrire i picchi più alti. A 20°C si mostra molto resistente su superfici lisce (sono un esempio gli schermi dei cellulari) e su banconote, vetro, plastica e metallo sopravvive fino a 28 giorni. Si scende a soli 7 giorni con un innalzamento di dieci gradi, mentre temperature a 40°C consentono al virus di resistere per sole 24 ore. Sulle superfici più porose (come i tessuti, ad esempio il cotone) il patogeno riesce a durare fino a 14 giorni alle basse temperature e meno di 16 ore complessive a quelle più elevate.

Ecco perché gli esperti raccomandano massima attenzione nel maneggiare oggetti di uso comune e quotidiano come bancomat, accendini o cellulari i quali, esattamente come dovrebbe accadere per le mani, vanno puliti accuratamente e sanificati. C'è addirittura chi spinge verso l'uso di quelle carte che non richiedano una loro manipolazione diretta per effettuare dei pagamenti, le cosiddette "contactless", per le quali è sufficiente una lettura a distanza. Sia con l'utilizzo dei contanti, spiegano gli esperti, che con le carte tradizionali dotate di banda magnetica o microchip, bisognerebbe essere più prudenti ed accorti nella pulizia.

Oltre a tali oggetti poi restano anche altri elementi su cui il virus può sopravvivere, stando alle indicazioni viste in precedenza: nei corrimano delle scale, nelle maniglie delle porte, nelle chiavi, nelle tastiere dei bancomat. "Ascensori, bancomat e tastierini delle macchinette distributrici di acqua o snack. Dopo aver toccato queste pulsantiere è bene sempre lavare o igienizzare le mani" , spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, come riportato da "Il Messaggero".