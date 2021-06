"Solo con amici...", "Non ho tempo": scontro Galli-Zangrillo

Da molti mesi ormai Alberto Zangrillo e Massimo Galli si punzecchiano a distanza. Sono due tra i professori che hanno maggiormente dato il loro contributo nel corso dell'epidemia di coronavirus. Entrambi lavorano a Milano, uno al San Raffaele e l'altro al Sacco. La loro visione quasi diametralmente opposta ha spesso innescato scontri verbali, spesso di forte intensità, che continuano anche ora che, come ha spiegato in un'intervista a Un giorno da pecora Alberto Zangrillo, "il virus è in letargo". In quella stessa intervista, il direttore dell'Unita di rianimazione del San Raffaele ha affermato che non andrebbe a cena con Massimo Galli, ma nemmeno con Andrea Crisanti. " Queste cose le riservo agli amici, quindi con gli amici che non ho potuto frequentare e sicuramente non con persone che mi è capitato di incrociare ma che non avrei mai frequentato nella mia vita per altri motivi ", ha spiegato Zangrillo.

Anche in questo caso, la risposta di Massimo Galli non si è fatta attendere. E l'occasione è stata un'intervista rilasciata nello stesso programma in cui era ospite pochi minuti prima il suo collega. " È un'affermazione che si commenta da sola. Non ho tempo per occuparmi di queste cose. E nemmeno di risentirmene, francamente ", ha risposto il direttore del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano.

La domanda fatta ad Alberto Zangrillo sulla cena con i suoi due colleghi non era certamente casuale. Infatti, oltre a lui e a Galli, nella stessa puntata è intervenuto anche Andrea Crisanti. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova ha dato una risposta molto più diplomatica rispetto a quella del primario dell'ospedale Sacco. " Nessun problema ad andare a cena con Alberto Zangrillo. Sono dell'idea di ascoltare gli altri, non ho mai attaccato nessuno e non inizio certo ora ", ha affermato Andrea Crisanti che, quindi, sarebbe disposto a ritrovarsi attorno a un tavolo con il direttore dell'Unita di rianimazione del San Raffaele.

I tre medici, dalle loro posizioni così distanti in tema di coronavirus, continuano a fare il loro lavoro, divulgando le informazioni e prendendosi cura dei pazienti dei loro reparti e, davanti alle telecamere, se stuzzicati non si tirano certo indietro per qualche stoccata.