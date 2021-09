Il pedaggio, i dati del telefono, le telecamere: il giallo di Giacomo

Rimane un mistero ancora inspiegato quello di Giacomo Sartori, il trentenne scomparso da Milano il 17 settembre. In sette giorni di ricerche, gli investigatori hanno ritrovato la sua Volkswagen Polo tra i campi di Casorate Primo (Pavia), 30 chilometri a sudovest del capoluogo lombardo, e hanno rintracciato alcuni segnali telefonici. Oltre a questo, nulla.

Venerdì 17, Sartori si è visto con gli amici in un'enoteca di via Vittorio Veneto, vicino a Porta Venezia. Tra le 23.00 e le 23.30, qualcuno gli ha rubato lo zainetto che aveva appoggiato alle gambe della sedia, e che conteneva il pc di lavoro e quello personale, il cellulare aziendale e il portafogli con tutti i documenti. Il trentenne, visibilmente scosso dicono gli amici, ha chiesto ai camerieri se avessero veduto qualcosa, poi ha deciso di lasciare gli amici per tornare a casa. Da quel momento, nessuno l'ha più visto. La sua auto è stata ritrovata cinque giorni dopo, in un campo di Casorate Primo. Un posto che Sartori non aveva mai frequentato e dove non aveva amici o contatti. L'utilitaria era chiusa, a bordo i carabinieri hanno ritrovato solo una ricevuta per il mancato pagamento dell'autostrada A7. In totale ventuno chilometri, che il trentenne di origini bellunesi ha percorso tra le 2.00 e le 2.20 di notte, pur consapevole di non avere con sé il denaro per pagare il pedaggio. Le ultime tracce risalgono al mattino di sabato 18. Alle 7.15, il suo telefono era acceso e ha agganciato la cella telefonica di Motta Visconti, ma non ha effettuato chiamate. C'è solo il riscontro del "traffico dati": probabilmente Sartori ha scambiato dei messagi su WhatsApp oppure si è collegato ad internet.

Dopo una settimana di ricerche infruttuose, l'ipotesi degli inquirenti è che il trentenne sia arrivato nella campagna pavese seguendo il tracciato del telefono tramite una delle applicazioni che permettono di conoscere la posizione di un dispositivo in caso di smarrimento. Probabilmente stava seguendo i ladri. Alle 2.30 di sabato, il suo cellulare ha prodotto traffico dati, ma nessuna chiamata. A corroborare ques'ipotesi sono le immagini registrate dalle telecamere dei paesi limitrofi al luogo dov'è stata ritrovata l'auto: Sartori ha girato a lungo per le strade di Casorate, poi si è spostato a Motta Visconti. Movimenti che fanno pensare che stesse cercando qualcosa. Così le supposizioni iniziali - che il ragazzo si fosse diretto verso quella zona volontariamente, o addirittura che si fosse suicidato - sono state per ora accantonate. Ieri due mazzi di chiavi e il portafogli di Sartori sono stati rinvenuti nei giardini Montanelli di Milano. Dunque l'autore del furto ha svuotato lo zainetto poco lontano da dove l'ha rubato, portando con sé solamente gli oggetti di valore. Intanto rimane attiva la pagina Facebook aperta dalla famiglia per raccogliere ogni segnalazione.