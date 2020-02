Cerignola, ruba i segnali stradali: arrestato

Un furto alquanto insolito. È quello che è accaduto a Cerignola, un Comune di Foggia di 58mila abitanti. I carabinieri di compagnia locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del posto di 44 anni. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di furto aggravato perché è stato sorpreso mentre rubava un segnale stradale. In particolare uno con l'indicazione per "San Samuele", un quartiere del Comune pugliese.

Il fatto è accaduto ieri mattina quando il 44enne, sulla complanare est della strada statale 16 in direzione Sud, è stato visto dai militari dell'Arma che si trovavano a bordo di una gazzella della sezione radiomobile. Sull’ autovettura usata dal 44enne, parcheggiata nelle vicinanze, i militari hanno poi rinvenuto altri due segnali stradali con relativi paletti di sostegno in metallo asportati poco prima e varia attrezzatura usata per smontare gli stessi. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

I segnali stradali sono stati recuperati e restituiti all’Anas (l'ente nazionale per le strade). Il 44enne, invece, è stato portato negli uffici della locale compagnia dei carabinieri ed è stato dichiarato in arresto. Come detto l'accusa è di furto aggravato e, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia e ha, inoltre, disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

Come è riportato sul sito "laleggepertutti", un giornale di informazione e consulenza legale on line, " la legge italiana punisce la rimozione dei cartelli stradali. ". In che modo? È previsto l'arresto fino a tre mesi oppure un’ammenda fino a 516 euro per " chi omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’ autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali. ".