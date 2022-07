"Provò a stuprarmi, sarà lì". Le chat del festino di Capodanno

" Tenuto conto anche della personalità della persona offesa, i cui comportamenti, come da lei stessi riferiti, sono indice di una giovane sostanzialmente abbandonata a se stessa, si ritiene opportuno richiedere su di lei anche una relazione ai Servizi sociali ". Sono le parole contenute all'interno dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei Minori, nel settembre del 2021, negò l'arresto dei ragazzi coinvolti nel presunto caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 16enne durante il festino di Capodanno a Primavalle. Un'inchiesta che, come ben ricorda il Corriere della Sera, stenta a decollare per via dei racconti - definiti " agghiaccianti " dagli inquirenti - emersi dalle chat prima e dopo il party. Il giudice parla di " confusività e contraddittorietà di quanto dichiarato dalla persona offesa - per la quale dispone una nuova audizione protetta - e dalle persone presenti ai fatti per il loro stato di alterazione ".

Le chat

Al centro dell'inchiesta ci sono le conversazioni intercorse tra i ragazzi (sia maschi che femmine) nelle ore e nei giorni successivi al festino. " L'interesse delle ragazze - scrive il giudice delle indagini preliminari - è tutto focalizzato sull'avvenuto rapporto a tre tra lei, Ralli (uno dei tre indagati ndr) e la sua fidanzata e sulla delusione di quest' ultima in quanto Ralli ha avuto rapporti sessuali solo con la 16enne ". Di particolare interesse è una chat del gruppo "Aimone" in cui la fidanzata di Ralli chiede conferme a un'amica: " Ma ha chiesto a Flavio de sc...? ". La ragazza risponde: " Sì ma non è successo un c... Calcola che non mi ricordo un c... ". Poi ricostruiscono il rapporto in bagno tra il suo fidanzato e lei: " Io pensavo stesse a fa na cosa a tre, capito? ". La fidanzata di Ralli prova a fare mente locale: " Regà, non lo so... lei (la 16enne, ndr) mi aveva chiesto de fa' na cosa a tre ma a una certa non so che è successo... Io stavo llà impiedi a guardà ".

"Alla festa ci sarà quello che provò a stuprarmi"