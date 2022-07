"Le loro mani ovunque". Il racconto choc della 16enne stuprata al festino

" Al massimo Sara (nome di fantasia), l'ha stuprata Luigi (un altro nome inventato), uno dei due minorenni ". È una testimonianza rabbrividente quella che emerge dai verbali dei carabinieri sul presunto stupro avvenuto la notte di Capodanno (2021) durante il festino in una villetta di Primavalle, quartiere alla periferia sud di Roma. A fornire i dettagli su cosa accadde nelle stanze al secondo piano dell'abitazione è Laura (nome di fantasia), un'amica della vittima nonché fidanzata di Flavio Ralli, il ragazzo indagato per lesioni e difeso dall'avvocato Fabrizio Gallo. Nelle indagini è coinvolto anche un altro minorenne, Luigi che avrebbe partecipato al rapporto promiscuo.

La testimonianza

Laura è stata sentita dai militari dell'Arma, nelle settimane successive all'accaduto, in qualità di persona informata sui fatti. La ragazza, al tempo 17enne (ha compiuto i 18 da poco) racconta quanto ha visto nel bagno dove Sara sarebbe stata stuprata. " Sara mi ha detto che ha avuto un rapporto con Luigi, anche se a lei non andava bene. - spiega Laura - Quando sono salita in bagno, ho visto Sara piegata sul lavandino e dietro Patrizio Ranieri (l'unico per cui la procura finora ha chiesto il giudizio immediato, ndr ). Poi è arrivato Luigi, che voleva un rapporto con Sara. Lei però ha detto no, che non voleva. A quel punto, anziché uscire Luigi, è andato via Patrizio e credo che abbiano avuto un rapporto ". Le sue dichiarazioni sono considerate " decisive " per i carabinieri poiché " inchioderebbero " Luigi che, nonostante il rifiuto, sarebbe entrato in bagno.

Il sesso promiscuo

Secondo quanto riporta il Corriere.it, Laura avrebbe proposto all'amica ad un rapporto a tre col fidanzato, Flavio Ralli. " Verso le 3 di notte del 1° gennaio 2020 mi sono svegliata dopo aver dormito su un divanetto perché mi ero sentita male. - racconta - Riaperti gli occhi, ho avuto l'idea di un rapporto a tre insieme al mio ragazzo. Era per divertirci. Mi sono innervosita perché Flavio stava avendo un rapporto solo con Sara, nonostante l'idea l'avessi avuta io. Allora ho litigato con Flavio ". La ragazza ha confidato ai carabinieri di aver bevuto: " Ero ubriaca, Flavio no, Anna invece aveva bevuto, fumato delle canne, mi aveva detto che aveva pure pippato ".

La droga

Al festino non sarebbero mancate droga e stupefacenti di ogni sorta. È ancora Laura a confermarlo: " C'erano pasticche, erba e cocaina ", rivela. Poi gli inquirenti le chiedono se ha più sentito Sara - assistita dall'associazione Bon't worry Ingo - dopo il festino: " Mi ha detto che non pensava di essere stata stuprata , - conclude - a nch' io non credo che sia stata violentata, perché Flavio era sobrio. Al massimo l'ha stuprata Luigi ". Per gli inquirenti anche la giovane si sarebbe approfittata dell'amica, incapace di reagire al presunto stupro per mancanza di lucidità.

Lo stupro

Il presunto stupro si sarebbe consumato la notte di Capodanno all'interno di una villetta in via Podere Fiume, in zona Primavalle. Al festino avrebbero partecipato circa una decina di giovani, molti dei quali minorenni. Durante la serata non sarebbero mancati né alcolici né stupefacenti. Pare - a quanto emerso dalle chat dei partecipanti - che qualcuno avesse portato persino il Rivotril (un farmaco a base di benzodiazepine). Sara, 16enne figlia di un diplomatico spagnolo, sarebbe stata trascinata dapprima in camera da letto e poi in bagno: in tre avrebbero abusato di lei. Al risveglio, la vittima ha raccontato di essersi ritrovata coi vestiti insanguinati e il corpo tumefatto decidendo - il pomeriggio successivo - di denunciare per stupro i presunti aggressori. I ragazzi sono stati tutti identificati e, per due di loro, al tempo, è scattata la misura cautelare con l'ipotesi di reato per violenza sessuale aggravata dalla giovane età di Sara. Nelle indagini è coinvolto anche un minore.

