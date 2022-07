"Che fate? È il diavolo...". Suora irrompe sul set e divide un bacio gay

È diventato rapidamente virale il video condiviso sui social da Serena De Ferrari, attrice al momento sulla cresta dell'onda per aver preso parte alle serie tv Netflix Mare fuori. La giovane artista era impegnata insieme a Kyshan Wilson, anche lei attrice della serie, in uno shooting fotografico a Napoli quando un'anziana suora ha improvvisamente fatto irruzione all'interno del set per separare le due ragazze che, come da copione, si stavano scambiando un bacio.

" Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria ", dice la suora, terrorizzata davanti a quella che ai suoi occhi è apparsa come una rappresentazione demoniaca, prima di farsi il segno della croce. lo scambio di effusioni, anche se per finta, tra le due ragazze ha fatto rabbrividire la religiosa, che non si trattenuta dall'intervenire per fermare quella messa in scena. I video fa parte delle riprese di backstage che sono state effettuate da una delle makeup artist presenti sul set, che a Fanpage ha spiegato cos'è successo in quei pochi secondi di fuoriprogramma nella realizzazione del servizio editoriale.

Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi. Italia, anno 2022



" Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All'improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a messa la mattina. Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il coronavirus… Poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle ", ha spiegato Roberta Mastalìa, autrice delle riprese diventate virali.