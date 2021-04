”Chi è? Cercatela". Ecco il volto della donna con Danàs

Denise e Danàs sono la stessa bambina? La scomparsa di Denise Pipitone continua a sollevare dubbi a ben 17 anni da quel tragico 1 settembre 2004. Uno dei fattori che continua a tenere banco è l’identità di Danàs, la piccola ripresa con il telefono a Milano da una guardia giurata, Felice Grieco. Ma oggi spunta anche il volto della donna ripresa insieme alla bimba del video.

Si è sempre detto che la bambina ripresa da Grieco fosse in compagnia di alcune persone di etnia rom, ma nonostante le ricerche non si è mai giunti a ritrovare Danàs. Così nella puntata di ieri di “Chi l’ha visto?” è stato lanciato un appello a tal proposito, da parte della mamma di Denise Piera Maggio e dal presidente di un’associazione che raggruppa rom e sinti di nome Gennaro Spinelli.

Spinelli, che ha ipotizzato come Danàs possa essere un maschio e non una femmina, ha raccontato come, via social, abbia ricevuto tantissimi messaggi in cui viene chiesto alla comunità rom di restituire Denise. “ Lo stereotipo secondo cui i rom rapiscono i bambini è entrato nel cervello delle persone - ha detto rammaricato Spinelli - Viene ritenuto plausibile, ma non esistono numeri né sentenze a riguardo. Un bambino entra a scuola sapendo di essere rom ed esce con il marchio dello zingaro ”.

Mamma Piera ha tenuto a rimarcare la sua posizione. “ I rom non hanno rubato Denise sotto casa - ha commentato - Mi dispiace, nessuno deve attaccare la comunità rom perché loro non c’entrano niente. Noi abbiamo sempre parlato di un possibile passaggio ”. Una delle ipotesi sulla sparizione di Denise ha infatti a che fare con la possibilità che chi ha rapito Denise l'abbia poi affidata a qualcun altro.