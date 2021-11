"Ho i soldi per seppellirvi tutti": dama Izabela e la truffa del reddito di cittadinanza

Il caso della truffa da 80 milioni di euro sul reddito di cittadinanza è rimbalzato in pochi giorni dall'Italia alla Romania, dove i media hanno iniziato a parlare di alcuni dei protagonisti del " circuito parallelo di erogazione del reddito ", come riferisce la Repubblica, pare siano ben noti in patria. È il caso di Izabela Stelica, la donna che in alcuni video circolati in rete è stata immortalata mentre conta e smezza mazzette di denaro mentre lancia strali contro presunti avversari: " Ho i soldi per seppellirvi, nemici. Che tutti i miei nemici muoiano... ".

Dama Izabela è conosciuta in Romania per essere uno degli esponenti di spicco dei Mondialu, uno dei tanti clan gipsy del Paese dell'est. Questo gruppo, che attualmente è stanziale in un paese nel sud della Romania, è guidato da Bercea Mondialu e oggi ha relazioni con importanti personaggi del mondo politico e imprenditoriale rumeno ma in passato si muoveva tra le ampie trame della piccola criminalità locale, tra le quali la vendita dei rottami ferrosi e del rame rubato. Il nome del clan Mondialu è salito alla ribalta un anno fa perché, nonostante l'emergenza sanitaria, non hanno rinunciato a celebrare il funerale di Gele Mondialu, cognato del capoclan e padre di Izabela Stelica. Cavalli bianchi in corteo con la bara e le gigantografie del morto non sono mancate durante il corteo funebre, fermato dalla polizia.

Bercea è in carcere per tentato omicidio ma la mano lunga del clan Mondialu continua a lavorare e i metodi con cui opera li conoscono bene anche a Milano, in particolare nel Caf di via Morgantini. Qui, Izabela Stelica a luglio ha tenuto in scacco l'ufficio con la gestione di ben 70 pratiche, risultate false: " Rimase in ufficio per circa un'ora urlando e facendo casino, spaventando gli altri utenti. Il mio titolare provò a tranquillizzarla dicendogli che avremmo evaso le domande Rem ". Queste le parole di un dipendente del Caf a la Repubblica. Il motivo dell'ira della donna risiederebbe nel fatto che i funzionari del Caf non potevano procedere per tutti quei nominativi. Urla, minacce e insulti nella sua lingua madre sono risuonati all'interno del Caf per diversi minuti, finché poi la donna non è andata via. La mattina dopo, all'apertura, la cler della sede era divelta e l'insegna tolta dalla sua sede.