"I magistrati non dovrebbero far politica". Parola di togato

I rapporti tra magistratura e politica continuano a essere argomento di discussione. Questa volta a entrare nel dibattito è Edoardo Barelli Innocenti, presidente della Corte d’Appello di Torino, che in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ricordando Falcone e Borsellino, interviene sull’argomento.

“I magistrati – dichiara senza esitazioni il togato – non dovrebbero entrare nella competizione politica, a ogni livello, pure amministrativo, anche perché in tal modo tradiscono la loro scelta ideale” . Un messaggio chiaro, soprattutto in vista delle prossime elezioni per il Colle, a quei magistrati, che a un certo punto della loro carriera, scelgono di lasciare la toga per cimentarsi nella vita di partito. Egli esorta addirittura i magistrati a essere eroi.

Sebbene la maggior parte della magistratura nazionale si distingue per il suo ruolo terzo e per la sua lontananza dal prendere posizioni, come sottolineato dallo stesso presidente della Corte di Appello anche durante il suo discorso, chiedendo di non “ buttare il bambino con l’acqua sporca ”, Innocenti non utilizza giri di parole e dice a chiare lettere come il terzo potere è più fragile rispetto a qualche tempo fa.

Per il togato, infatti, un magistrato non dovrebbe proprio presentarsi a elezioni politiche. "Farlo è diritto di ogni cittadino. Il magistrato che fa questa scelta, però, dovrebbe avere il coraggio di non pretendere di tornare a svolgere il proprio ruolo anche se non vi è una legge che lo impedisca" .