Chi è "l'estetista" che ha fatto l'iniezione a Samantha

Cinquant'anni, organizzatrice di eventi e sfilate nel mondo transgender. Per certo, non un'estetista. Si chiama Pamela Andress la donna che avrebbe praticato l'iniezione a Samantha Migliore, la 35enne morta nella sua casa di Maranello durante un intervento estetico al seno. Ieri si è costituita ai carabinieri di Cento, città del Ferrarese dove vive con il fidanzato, per fornire la sua versione dei fatti. " Quando me ne sono andata lei (Samantha ndr) era ancora viva ", ha spiegato la cinquantenne agli inquirenti. Attualmente risulta indagata a piede libero dalla Procura di Modena per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di un altro reato.

Chi è la sedicente "estetista"

Il suo vero nome è Riccardo ed è nata a Salvador de Bahia cinquant'anni fa. Pamela Andress, transessuale di origini brasiliane, è indagata per la morte della 35enne di Maranello, Samantha. Volto noto di internet, nella vita si occupa della pianificazione di eventi e sfilate nel mondo transgender. Nel suo Paese di origine è famosa per l'impegno a favore dei diritti civili, per essere l'organizzatrice di un concorso di bellezza "Queen T" e di un talent show. È residente a Napoli ma, di fatto, vive a Cento, nel Ferrarese, con il compagno. Non è un'estetista ma, di tanto in tanto, somministra trattamenti estetici alle conoscenti.

"Era ancora viva"

Pamela sostiene di aver appreso la notizia della morte di Samantha dai giornali. È quanto avrebbe riferito - secondo ilCorriere.it - agli inquirenti quando, nella mattinata di ieri, si è costituita alla caserma dei carabinieri di Cento. " Quando me ne sono andata lei (la vittima ndr) era ancora viva - ha spiegato - Ho capito quello che era successo e che mi stavano cercando solo il giorno dopo, collegandomi ad internet e non riuscivo a credere a una cosa così terribile ". Lei e Samantha Migliore si erano conosciute a Napoli, città dove la 35enne risiedeva prima di trasferirsi a Maranello. A suo dire, non sarebbe stata la prima volta che avrebbe eseguito questo genere di intervento precisando di non aver mai richiesto alcun compenso per la "prestazione".

Il legale: "Non è scappata"

Secondo la versione fornita dal marito della vittima, Antonio Bevilacqua, la sedicente estetista si sarebbe dileguata prima dell'arrivo dei soccorsi. " La mia assistita è sconvolta, e non è vero che è fuggita. Quando la signora si è sentita male era lì, anche quando è stata chiamata l’ambulanza, si è allontanata solo dopo. Poi ha letto su internet che la signora era deceduta e allora si è andata a costituire ", ha spiegato Francesco Andriulli, l'avvocato di Pamela. Circa la cifra che Samantha avrebbe esborsato - 1200 euro - per il trattamento, il legale nega qualunque tipo di accordo economico tra le parti. " Credo si tratti di una puntura, avevano parlato di soldi - ha detto il legale - ma non erano state pattuite cifre e comunque non aveva ricevuto denaro. Il trattamento alla fine è stato fatto in amicizia. Non è tornata a Napoli, dove vive, ma si trova ancora a casa del compagno ".

L'ipotesi di reato

Attualmente Pamela risulta indagata a piede libero dalla Procura di Modena per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato. Su Samantha, invece, è stata disposta l’autopsia per verificare se l’ipotesi di uno choc anafilattico sia o meno compatibile con le circostanze del decesso. Un dettaglio fondamentale in quanto servirà a definire la dinamica della tragedia e stabilire le eventuali responsabilità delle persone coinvolte nella vicenda.