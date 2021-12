"Chiaro, no?": e Fusaro dimostra (per sbaglio) l'efficacia dei vaccini

Un tweet. Due parole e una foto. Tanto ci ha messo il filosofo Diego Fusaro a demolire una campagna personale contro i vaccini che va avanti da mesi. Tutto senza neppure accorgersi di quel che stava facendo.

26 dicembre, ore 19:09. Sul profilo Twitter di Fusaro, pensatore molto apprezzato dalla galassia sovranista, compare un post - l'ennesimo della giornata, come accade quotidianamente (anche a santo Stefano) - corredato di foto. Due parole: " Chiaro, no? ". Sotto, la foto di un foglietto a quadretti sui erano riportati alcuni dati relativi alla pandemia: il numero dei tamponi e quello dei positivi del 21 dicembre 2021 e quello di un anno prima: "21 dicembre 2020: 87.889 tamponi, 10.872 positivi. 21 dicembre 2021: 851.865 tamponi, 30.798 positivi". Di chiaro, c'è solo l'intento: dimostrare che, nonostante l'avanzamento della campagna vaccinale, di effetti sui contagi se ne vedono ben pochi. Ma il filosofo avrebbe forse fatto meglio a poggiare per un attimo i tanto amati manuali di Hegel e affidarsi alla calcolatrice. Sarebbe stata sufficiente una proporzione: un anno fa il 12,3% dei tamponi effettuati davano esito positivo. Dodici mesi più tardi quella percentuale si è fermata al 3,61%. All'incirca un quarto.