Chiesa cattolica, è morto padre Bartolomeo Sorge

Padre Bartolomeo Sorge è deceduto nel corso della mattinata di oggi. Il gesuita è stato anche un importante giornalista e pensatore italiano.

Considerato dalle cronache un consacrato progressista, padre Sorge ha diretto, tra le varie testate in cui ha lavorato, La Civiltà Cattolica - ora diretta da padre Antonio Spadaro, che è considerato lo "spin doctor" di papa Francesco - ed Aggiornamenti Sociali. L'ecclesiastico, nel corso di questi ultimi anni, si era distinto pure per via delle sue posizioni politiche: Sorge si era ad esempio opposto alla linea del cardinal Camillo Ruini, che avrebbe voluto un dialogo tra la Chiesa cattolica e la Lega di Matteo Salvini. E più in generale, il teologo siciliano si era schierato più volte con la pastorale, i temi e le indicazioni del pontefice argentino, durante questa fase complessa e densa di dialettica per gli emisferi istituzionali cristiano-cattolici.

Chiare, per esempio, sono state le sue posizioni sulla gestione dei fenomeno migratori: Sorge è sempre stato per l'accoglienza. Così come evidenti sono state le sue critiche al salvinisimo inteso come ideologia politica. Il gesuita ha anche espresso una certa simpatia nei confronti del movimento delle "Sardine", arrivando ad operare un paragone tra il "pesce" - simbolo dei movimentisti nati a Bologna - e la simbologia utilizzata nella storia dai primi cristiani. Un tweet centrato su questo tema aveva fatto particolarmente discutere, in specie negli ambienti tradizionalisti. Non tutti, del resto, hanno pensato che quella comparazione avesse senso d'esistere, ma tant'è. E alcuni all'epoca hanno criticato Sorge, mettendo in evidenza come i "primi cristiani", a differenza delle "sardine", fossero vocati al martirio.

Sorge è stato un sostenitore convinto della dottrina sociale della Chiesa. Secondo la linea progressista, l'ipotesi che i "porti" possano rimanere "chiusi" fa parte di una visione che il consacrato italiano non ha esistato ad accostare all'aggettivo "disumani". Ma sappiamo quanto sia complicata la questione, e quanti pareri esistano sul "come" l'umanità possa essere tutelata mediante le varie declinazioni della gestione dei fenomeni migratori. Fatto sta che Sorge aveva operato un altro paragone: quello tra i "porti chiusi" e le "leggi razziali". Si tratta di un consacrato che si è opposto con convinzione e continuità anche ai "decreti sicurezza" del leader del Carroccio.

Tra le sue ultime posizioni, vale la pena segnalare una difesa - esibita sempre a mezzo Twitter - sul pensiero del Papa in materia di unioni civili: "Tanto rumore per nulla! È pacifico da tempo che i diritti personali degli omosessuali (sia singoli, sia in coppia) vanno tutelati dallo Stato. Ma l’unione civile non è matrimonio", ha scritto il padre gesuita attraverso il suo account social. La questione dell'apertura di Jorge Mario Bergoglio alle "unioni civili" è ancora un argomento di forte contrapposizione tra le varie anime che compongono gli ambienti teologico-dottrinali, italiani e non.