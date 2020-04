"Zona rossa chiesta il 3 marzo" La Lombardia inchioda Conte

La Regione Lombardia aveva chiesto al governo di istituire una zona rossa per Alzano Lombardo e Nembro, in provincia di Bergamo, già il 3 marzo. È quanto sostiene Palazzo Lombardia, in una nota con cui ricostruisce i principali provvedimenti messi in atto a partire dal 21 febbraio, il giorno in cui è emerso il primo paziente malato di Covid-19.

L'indicazione era arrivata anche dall'Istituto superiore della sanità (Iss), che in una nota riservata dei primi giorni di marzo, aveva ritenuto oppurtuno l'isolamento dei due comuni. Sulla questione, ieri, si sono "scontrati" il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il governatore Attilio Fontana. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il premier aveva dichiarato: " Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano Lombardo e Nembro zona rossa" . Ma Fontana aveva risposto senza addossare responsabilità: " Ammesso che ci sia una colpa, la colpa eventualmente è di entrambi, ma io non ritengo che non ci siano delle colpe in questa situazione, perché noi avevamo chiesto che venisse istituita una zona rossa intorno a Nembro e ad Alzano e la risposta è stata una zona rossa in tutta la Lombardia ".