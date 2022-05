"Questa è Roma alle 11 del mattino". L'aggressione choc a Miriana Trevisan

Miriana Trevisan, ex concorrente del Grande fratello vip, ha raccontato di essere stata aggredita in un parco di Roma mentre stava scattando alcune fotografie insieme a un amico fotografo. Improvvisamente, mentre i due erano impegnati nello shooting, sono stati aggrediti da un uomo, che ha iniziato a lanciare contro la showgirl delle bottiglie di vetro. Comprensibile la sua paura, che è quella di migliaia di persone che percepiscono un basso senso di sicurezza nella Capitale.

" Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie... Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio culo che non voglio ripetere. Ma vi rendete conto cosa succede qui la mattina? ", ha detto Miriana Trevisanin una serie di storie pubblicate su Instagram subito dopo l'aggressione. L'uomo che si sarebbe scagliato contro la showgirl " puzzava d'alcol, era sporco, ed era in bici ". La situazione ha colto di sorpresa sia Miriana Trevisan che il suo amico, anche perché l'uomo li ha seguiti per un pezzo mentre loro cercavano di allontanarsi. " Abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro ", ha spiegato ancora la showgirl.

Passata l'adrenalina dell'aggressione, riordinate le idee e messi in salvo in auto, Miriana Trevisan e il suo amico hanno provato a cercare il loro assalitore ma di lui, a quel punto, non c'erano già più traccia. " Questa è Roma alle 11 del mattino. Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C'erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Adesso voglio trovarlo, sono nera. Voglio trovarlo, sono arrabbiata ", ha dichiarato con voce tremolante la showgirl, facendo emergere tutto il suo disagio per quanto subito nella Capitale.

Il suo è stato un racconto forte e drammatico, nel quale purtroppo in tanti possono identificarsi. Tuttavia, inspiegabilmente Miriana Trevisan ha deciso di cancellare i video della denuncia poche ore dopo la loro pubblicazione. Com'è evidente dal racconto della showgirl, i cinghiali pare non siano l'unico problema di Roma.