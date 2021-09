Ciclone mediterraneo in azione: dove il week end è rovinato

Il ciclone mediterraneo di cui abbiamo parlato un paio di giorni fa è piena azione sul Mar Mediterraneo: dopo aver provocato nubifragi e forti temporali in Sardegna, la sua azione si è spostata sul basso Tirreno impegnando soprattutto Calabria e Sicilia.

Vortice in azione: dove colpirà

Come dimostrano le immagini del satellite, enormi celle temporalesche sono presenti in mare aperto ma spesso lambiscono le zone costiere di Sicilia, Calabria e Puglia: è su queste aree che è prevista la fase più intensa di maltempo che culminerà con la giornata di oggi, sabato 11 settembre. Attenzione: cieli molto nuvolosi anche in Campania e Basilicata con piogge ed acquazzoni di debole o moderata entità.

Allerta rossa in Calabria

Il bollettino della Protezione Civile ha emanato un'allerta rossa per la Calabria ionica a causa di " elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico ": massima attenzione, dunque, a tutta l'area interessata. Allerta arancione, invece, per la Puglia ionica, la Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale ed orientale dove, anche qui, si attendono temporali di moderata intensità, improvvisi colpi di vento e locali grandinate. Come dicono gli esperti, il maltempo proseguirà sulle stesse aree fino a sera e solo nel corso della nottata il centro motore del brutto tempo si muoverà con più decisione verso l'area balcanica con un conseguente ma graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Meteo completamente diverso, invece, al Centro-Nord dove splenderà il sole eccetto alcuni annuvolamenti pomeridiani sulle zone alpine e appenniniche. Di conseguenza, le temperature massime saranno in aumento ed il clima di presenterà gradevole e di fine stagione.

Cosa succederà domenica

La giornata di domani vedrà un miglioramento generalizzato delle condizioni atmosferiche anche al Sud e sulla Sicilia: il ciclone si sarà ulteriormente spostato verso est, avremo le prime schiarite anche se non mancheranno locali acquazzoni sulla Puglia ionica, la Calabria e la Sicilia orientale. Sempre bel tempo altrove con temperature massime diffusamente intorno ai 30-31 gradi al Centro-Nord, specialmente sulle zone interne.

Il tornado di Pantelleria

Come ci siamo occupati nella giornata di ieri, collegato al ciclone mediterraneo c'è la triste vicenda di Pantelleria dove una tromba d'aria ha provato morte e distruzione con due morti e nove feriti e scende definite apocalittiche dai soccorritori. Le avverse condizioni meteo non hanno consentito, nella notte, di trasferire a Palermo i feriti gravi che secondo la Protezione Civile sarebbero quattro.

Prossima settimana a due facce

Se al Centro-Nord l'estate continua da alcuni giorni e lo farà fino a lunedì, dalla giornata successiva una perturbazione in arrivo da ovest provocherà un netto cambiamento delle condizioni meteo anche su queste zone ed un primo assaggio autunnale: il grosso del maltempo si avrà a metà settimana con piogge e temporali diffusi e persistenti. Secondo gli ultimi aggiornamenti, massima attenzione soprattutto su Liguria, Alpi e Prealpi lombarde e piemontesi e successivamente anche sui settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania dove potrebbero cadere fino ad oltre 100 mm di pioggia (quindi 100 litri di acqua per metro quadrato) in pochissimo tempo. Nei giorni successivi, poi, il peggioramento si estenderebbe anche al Sud e sulla Sicilia.

