Una tromba d'aria sconvolge Pantelleria: almeno 2 morti

Due morti e nove feriti, di cui uno in condizioni gravi. È questo l’effetto del maltempo che si è abbattuto violentemente su Pantelleria nel tardo pomeriggio di oggi. Erano le 19 quando sull’Isola Trapanese si è scatenato un forte temporale che ha colto tutti di sorpresa. Poi l’arrivo della tromba d’aria che ha spazzato via ogni cosa in modo impetuoso. Macchine capovolte per strada, tetti sollevati in diverse abitazioni e fango ovunque. Difficile potersi destreggiare in una situazione di così grande disagio. Il temporale ha causato due vittime. “La loro identità- dice a IlGiornale.it il sindaco pantesco Vincenzo Campo – non è ancora stata accertata. I carabinieri e la Protezione civile –prosegue il primo cittadino- sono in continuo lavoro per la ricerca di altri presunti dispersi”.

L’area maggiormente colpita dalla tromba d’aria è abbastanza vasta e non è semplice poter procedere in maniera spedita nelle operazioni di ricerca e soccorso. A tutto questo si aggiungono anche le forti precipitazioni che non lasciano margine di tregua, il terreno divenuto impraticabile e l’arrivo dell’oscurità. È ancora presto per fare la conta dei danni, quel che è certo è che l’Isola è stata messa in ginocchio in una manciata di minuti. Il maltempo era stato preannunciato dagli ultimi aggiornamenti meteo, ma nulla che facesse pensare ad un risvolto di questo tipo: “ Un evento che non era stato previsto – ci dice il sindaco – siamo stati colti di sorpresa”. I Vigili del Fuoco stanno inviando a Pantelleria " un gruppo Usar per il soccorso in scenari catastrofici, che raggiungerà l'isola colpita dall'aeroporto di Trapani Birgi, con il supporto dell'Aeronautica ". Questo è quanto annunciato dal sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.

Da Lampedusa dovrebbero partire i soccorsi del 118 tramite l’elisoccorso. Al momento però le condizioni meteorologiche non lo consentono. In Sicilia è in corso un vortice di bassa pressione che sta colpendo diverse aree con violenti temporali. La situazione per domani, al momento prevista, non prevede alcun miglioramento. Atri temporali dovrebbero colpire tutta la Regione per tutto il giorno, isole minori comprese. E su quanto accaduto questo pomeriggio a Pantelleria, è intervenuto il presidente della Regione Nello Musumeci esprimendo il cordoglio ai familiari delle vittime e la vicinanza ai cittadini panteschi: "Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari. Resto in costante contatto con il direttore della Protezione civile regionale, che si è già attivata".